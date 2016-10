Teure Prozesse in den USA, zu geringe Rücklagen und ein Aktienkurs auf Talfahrt: Die Deutsche Bank steckt in der Krise. Der IWF rät dem Geldinstitut nun, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu präsentieren - und empfiehlt der Branche in Europa eine Schrumpfkur.

Bei der Deutschen Bank gibt es nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds noch viel zu tun. Das Geldinstitut gehöre zu denen, "die weiter Anpassungen vornehmen müssen, um Investoren davon zu überzeugen, dass ihr Geschäftsmodell für die Zukunft tragfähig ist", sagte IWF-Geld- und Kapitalmarkt-Experte Peter Dattels in Washington. Zudem müsse klar sein, dass man Risiken aus Rechtsstreitigkeiten angehe und berücksichtige.

Die Deutsche Bank kämpft derzeit an mehreren Fronten. Vor allem muss sie mit ihren knappen Reserven noch viele kostspielige Rechtsstreitigkeiten beilegen - insbesondere den Streit mit den US-Behörden über faule Hypothekenpapiere. Hier steht eine Strafe von 14 Milliarden Dollar im Raum. Die Verhandlungen darüber haben bereits begonnen.

Düsteres Bild von Europas Bankenszene

Auch für andere europäische Banken zeichnete der IWF in seinem Bericht zur Finanzmarktstabilität ein düsteres Bild: Ein großer Teil der Geldinstitute sei zu schwach, um nachhaltig Gewinne erwirtschaften zu können, sagte Dattels. Ein Drittel des europäischen Bankensystems mit einem Volumen von 8,5 Billionen Dollar ist demnach betroffen. "Ein Teil des Systems muss schrumpfen", so der Experte weiter.

Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank sieht dennoch keine Anzeichen für eine Branchenkrise. "Es gibt einzelne Fälle von Banken mit Problemen, aber das System ist solide", sagte EZB-Bankenwächter Ignazio Angeloni auf einer Veranstaltung in Mailand. Die Voraussetzungen für eine systemische Krise seien nicht gegeben. Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die größten Geldhäuser im Währungsraum zuständig.