Die Zerschlagung des Energiekonzerns Innogy könnte Tausende Arbeitsstellen kosten. Das kündigt der Energiekonzern E.ON an. Langfristig sollen allerdings neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Energiekonzern E.ON rechnet nach der Übernahme des Netz- und Vertriebsgeschäfts der RWE-Tochter Innogy mit dem Abbau von bis zu 5000 Arbeitsplätzen. Das seien weniger als sieben Prozent der insgesamt deutlich mehr als 70.000 Stellen bei der dann erweiterten E.ON, teilten E.ON und RWE mit.

Konzern erwartet Synergien

Gleichzeitig rechnet E.ON allerdings damit, dass im kommenden Jahrzehnt Tausende neue Arbeitsplätze geschafft werden können. Der Konzern erwartet zudem jährliche Synergieeffekte von 600 bis 800 Millionen Euro - die sollen ab 2022 realisiert werden.

Erneuerbare Energien bei RWE

Die Vereinbarung zwischen den Konzernen sieht vor, dass E.ON zunächst den RWE-Anteil von rund 77 Prozent an Innogy komplett übernimmt und im Gegenzug RWE mit 16,7 Prozent am eigenen Unternehmen beteiligt. Anschließend sollen die Unternehmensaktivitäten so getauscht werden, dass E.ON das komplette Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy erhält. Die erneuerbaren Energien sollen unter dem Dach von RWE vereint werden. Zudem sieht die Vereinbarung eine Zahlung von RWE an E.ON in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vor. Den Innogy-Minderheitsaktionären macht E.ON ein Übernahmeangebot im Gesamtwert von 40 Euro je Aktie. Am Dienstag wollen die Konzerne Details der künftigen Aufteilung vorstellen.

Energiekonzern Innogy vor Zerschlagung: J. Döschner, ARD Köln, mit Informationen

12.03.2018







Aufsichtsräte haben zugestimmt

Der RWE-Aufsichtsrat hat der Vereinbarung zugestimmt, die auf eine Zerschlagung der RWE-Tochter Innogy hinausläuft. Der E.ON-Aufsichtsrat gab bereits am Sonntag grünes Licht. Verbraucherschützer warnen die Konzerne allerdings vor möglichen Nachteilen für die Kunden. Der Chef des Verbraucherzentralen-Verbands, Klaus Müller, betonte, dass die Konsequenzen des Deals etwa mit Blick auf die Strompreise genau geprüft werden sollten.

Ver.di und IG BCE sehen in zwei starken deutschen Energiekonzernen "Perspektiven für Wachstum und Arbeitsplätze". Die Gewerkschaften erwarten, dass es bei der Neuordnung keine betriebsbedingten Kündigungen gibt und bestehende Tarifverträge erhalten bleiben.

Merkel vertraut Konzernen

Kanzlerin Angela Merkel und die bei RWE einflussreichen NRW-Kommunen sehen die geplante Neuordnung bei den Energieriesen im Prinzip positiv. Merkel sagte in Berlin, sie habe Vertrauen in die Konzerne, dass diese die beste Variante wählten, wie sie die Energiewende schafften.

Innogy vor der Zerschlagung

Jörg Marksteiner, WDR

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 12. März 2018 um 22:15 Uhr in den Nachrichten.