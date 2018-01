Ausnahmezustand in Athen - doch die Griechen haben Verständnis für den 24-stündigen Generalstreik, der das öffentliche Leben nahezu lahmlegt. Die umstrittenen Änderungen des Streikrechts werden wohl dennoch heute Abend vom Parlament verabschiedet.

Von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen

Die meisten Autofahrer in der Athener Innenstadt blieben relativ geduldig und gelassen. Der Streik trifft vor allem Berufspendler: Keine einzige Metrolinie fährt, kein Bus, keine Straßenbahn. Rund fünf Millionen Menschen im Großraum Athen erleben eine Art öffentlichen Ausnahmezustand.

Protest gegen Eingriffe ins Streikrecht

Aus Protest gegen die von der Regierung geplanten Eingriffe ins Streikrecht, über die am Abend im Athener Parlament abgestimmt wird, hatten Gewerkschaften diesen ganztägigen, nochmal heftigeren Streik ausgerufen.

Verunsichert sitzt die Besucherin Maria Romero aus Spanien auf einer Parkbank, schaut auf die zugesperrten großen Metro-Eingänge am Syntagma-Platz und rätselt: "Das ist übel für uns, weil wir nicht den Bus zum Flughafen nehmen können. Es fährt nichts, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Wir haben nicht so viel Geld, dass wir uns einfach ein Taxi leisten können."

Proteste und Streiks gegen neues Gesetz

Vielen Athenern und ihren Gästen blieb gar nichts anderes übrig, als aufs Taxi umzusteigen. Am Flughafen ging am Mittag drei Stunden lang gar nichts mehr. Denn auch die Fluglotsen haben ihre Arbeit unterbrochen. Dennoch mussten nur wenige Flüge ins Ausland und ein paar Dutzend Inlandsflüge gestrichen werden - die meisten Fluglinien verschoben ihre Starts und Landungen und konnten mit Verspätungen am Ende doch abfliegen.

Verständnis für den Streik

Rechtsanwalt Kostas Bikas lief lieber zu Fuß in sein Athener Büro. Er ist einer der vielen Griechen, die Verständnis für die Streiks haben, auch wenn sie selbst nicht mitstreiken: "Ich finde, dass die Arbeiter nach all den Einschnitten auf das veränderte Streikrecht reagieren mussten." Dafür müssten die Bürger mit den Konsequenzen klar kommen.

Für heute Abend sind in Athen große Kundgebungen und auch ein Protestmarsch zwischen dem Omonia- und dem Syntagma-Platz angekündigt. Weil eben keine Metros fahren, könnte der Zulauf spärlicher ausfallen als erwünscht - doch in jedem Fall wollen Gewerkschaften und viele Griechen, die nur am Rande mitdemonstrieren, ein letztes Mal Flagge zeigen.

Ein letztes Mal, bevor im Parlament das neue Streikrecht sehr wahrscheinlich eine Mehrheit bekommt. In Zukunft muss die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder in einem Betrieb einem Streik offen zustimmen, bevor er stattfinden kann. Und auch andere Reformen werden im Parlament auf den Weg gebracht: Enteignungen bei privaten Schuldnern zum Beispiel sollen online möglich sein - und damit erleichtert werden.

Tsipras' Stern ist verglüht

Ministerpräsident Alexis Tsipras erscheint vielen seiner Unterstützer in diesen Tagen einmal mehr nicht als der Heilsbringer, in den sie bei seiner Wahl noch große Hoffnung setzten. Er ist für nicht wenige Griechen "der Umsetzer" geworden. Der Mann, der ganz im Sinne der Geldgeber, immer neue Spargesetze erlässt.

Tsipras selbst appellierte an die Menschen in Griechenland, diese letzten Anstrengungen für einen erfolgreichen Abschluss des dritten Rettungspakets zu ertragen und für die noch ausstehenden letzten rund fünf Hilfsmilliarden zu kämpfen. "Wir haben realistisch gerechnet - die wirtschaftliche Erholung unseres Landes ist der Beweis." Das habe das Land nur durch die Sparmaßnahmen erreichen können. Er sei sich sicher, dass damit das Ende der Sparmaßnahmen gekommen sei.

Streiks in Griechenland

Michael Lehmann, ARD Athen

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Januar 2018 um 17:00 Uhr.