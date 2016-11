Trotz Brexit Google baut auf London

Weg aus Großbritannien - mit dem Gedanken spielen so manche Unternehmen seit dem Brexit-Votum. Google sieht das anders. Der Internetkonzern will 3000 neue Jobs in London schaffen - und ganz nebenbei soll es es auch einen neuen Gebäudekomplex geben.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Der Internetkonzern Google plant einen Gebäudekomplex für 3000 neue Jobs in London. Das hat Unternehmenschef Sundar Pichai bei einem Besuch in der britischen Hauptstadt angekündigt.

Man schätze die Innovationskraft und die Talente, die hier verfügbar seien, sowie die Möglichkeit, technologischen Fortschritt an vorderster Front zu gestalten. Deshalb sei dies ein unglaublicher Ort für Investitionen, sagte Pichai. Großbritannien sei ein wichtiger Standort für Google, fügte Pichai hinzu, auch nach der Entscheidung für einen Brexit.

Nach dem Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union war befürchtet worden, dass viele Unternehmen, darunter auch Google, größere Investitionen auf Eis legen könnten.

Bloß nicht zu langweilig

Das zehn Stockwerke hohe neue Gebäude soll auf einem Gelände zwischen den beiden Bahnhöfen St. Pancras und King's Cross im Norden von London entstehen. Die Bürofläche umfasst mehr als 60.000 Quadratmeter und damit doppelt so viel wie bisher für Google in London. Außerdem sind eine Kletterhalle, ein Pool auf dem Dach und ein Fußballfeld im Gebäudeinneren vorgesehen.

Der Bau soll bereits 2018 bezogen werden, die 3000 neuen Jobs sollen bis 2020 entstehen. Einen ersten Entwurf für die Immobilie hatte die Google-Zentrale vor drei Jahren als "zu langweilig" verworfen. Die Kosten waren seinerzeit auf umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro beziffert worden. Zur Zeit beschäftigt Google 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Großbritannien.

Google plant Gebäude für 3.000 neue Jobs in London

T. Spickhofen, ARD London

16.11.2016 13:14 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.