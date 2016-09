Die Menschen in Deutschland blicken wegen der Terroranschläge in Bayern und dem bevorstehenden Brexit skeptischer in die Zukunft. Das wirkt sich nach Angaben der GfK auch auf die Kauflaune aus. Doch ernsthafte Sorgen machen müssen sich Händler deshalb nicht.

Die Konsumlaune der deutschen Verbraucher hat sich laut den Marktforschern der GfK im September leicht abgeschwächt. Die Bürger sähen die Wirtschaft auf schwächerem Wachstumskurs, auch Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung gingen zurück, teilte die GfK mit. Als mögliche Gründe nennen die Marktforscher die Brexit-Entscheidung vom Juni. Außerdem seien die Verbraucher wohl auch durch die bewusster wahrgenommene Terrorgefahr nach den Anschlägen in Bayern beunruhigt.

Der GfK-Konsumklimaindex wird im Oktober vermutlich von 10,2 auf 10,0 Punkte zurückgehen, wie die Marktforscher prognostizierten. Die Verbraucher sehen die Konjunkturentwicklung demnach "etwas verhaltener". Dies sei schon der dritte Rückgang in Folge.

Zunehmende Verunsicherung

Bei der Einkommenserwartung der Bürger setze sich das "regelmäßige Auf und Ab der vergangenen Monate" fort. Der Teilindex, der im August noch zugelegt hatte, ging im September wieder zurück. Er blieb aber deutlich über der 50-Punkte-Marke. Das heißt laut GfK: Die Verbraucher bleiben "überaus optimistisch", was angesichts des stabilen Arbeitsmarktes und steigender tariflicher Einkommen auch berechtigt sei.

Dennoch ging auch die von der GfK ermittelte Anschaffungsneigung im September zurück. Doch die Marktforscher verwiesen auch hier auf das weiter "überaus hohe Niveau". Die Kauflust bleibe also ungebrochen. Der aktuelle Rückgang beim Konsumklima zeige aber, dass die Konsumstimmung nicht völlig immun gegenüber einer zunehmenden Verunsicherung sei, erklärte die GfK. Sie bleibe aber bei ihrer Prognose für das Gesamtjahr, in dem sie mit einem Anstieg der realen privaten Konsumausgaben von etwa zwei Prozent rechnet.