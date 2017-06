Die US-Notenbank Federal Reserve hat erneut ihren Leitzins erhöht. Das Niveau liegt damit nun bei 1,0 bis 1,25 Prozent und damit um 0,25 Punkte höher als bisher, teilte die Fed mit. Es ist die zweite Anhebung in diesem Jahr.

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat die US-Notenbank Fed den Leitzins erhöht. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen hoben ihn um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent an. Experten hatten mit dem Schritt gerechnet, da die Wirtschaft in den USA derzeit gut läuft.

Zuletzt zog die Fed die Zügel im März an. Die amerikanische Wirtschaft ist zwar mit wenig Schwung ins Jahr gestartet. Die Notenbank geht jedoch von einem Ausreißer aus und erwartet einen anhaltenden Aufschwung. Yellen will in einer Rede am Abend den weiteren geldpolitischen Kurs abzustecken.