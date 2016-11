Der Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings ist vorbei. Im Laufe des Tages fielen in Düsseldorf und Hamburg mehr als 60 Flüge aus. Etwa 4100 Passagiere waren von dem Ausstand betroffen.

Nach einem 15-stündigen Ausstand ist der Streik bei der Lufthansa-Tochtergelsellschaft Eurowings beendet. Das Kabinenpersonal war an den Standorten Hamburg und Düsseldorf von 5.00 Uhr bis 20.00 Uhr in den Ausstand getreten. Insgesamt fielen 66 Flüge für etwa 4100 Passagiere aus.

"Kaum Auswirkungen" auf Flugbetrieb in Hamburg

Am Flughafen Düsseldorf wurde mehr als die Hälfte der vorgesehenen Verbindungen gestrichen: 26 Starts und 26 Landungen. In Hamburg wurden sieben von 20 startenden Maschinen und sieben von 20 landenden Maschinen abgesagt, sagte eine Sprecherin des dortigen Flughafens. Der Streik habe aber "kaum Auswirkungen" auf den Flugbetrieb in Hamburg gehabt, erklärte eine Eurowings-Sprecher.

Die Gewerkschaft und das Unternehmen streiten seit geraumer Zeit ums Geld und weitere Verbesserungen für das Kabinenpersonal. Auch die Verhandlungen der Linie mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO verlaufen schwierig. Hier war ein Streik im Oktober aber nach Angaben von Eurowings auf wenig Resonanz gestoßen. "Der Eurowings-Vorstand hat die Arbeitsniederlegung provoziert, weil er darauf beharrt, nur gemeinsam mit ver.di und UFO einen Tarifvertrag bei Eurowings verhandeln zu wollen", sagte ver.di-Vorstandsmitglied Christine Behle.

Mehr zum Thema Lufthansa streicht wegen Pilotenstreiks Hunderte Flüge

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. November 2016 um 09:00 Uhr.