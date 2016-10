EuGH-Urteil zu Medikamenten Das Ende der Apothekenpreise?

Die Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland behindert den freien Warenverkehr und verstößt damit gegen das EU-Recht - das hat der EuGH entschieden. Die Gefahr eines deutschen Apothekensterbens sehen die Richter nicht.

Von Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel

Das höchste europäische Gericht hat entschieden - und jetzt ist der deutsche Gesetzgeber gefordert. Die deutsche Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verstößt gegen europäisches Recht. Die Preisbindung beschränkt den freien Warenverkehr und diskriminiert ausländische Apotheken, urteilten die Richter in Luxemburg.

Das Argument, nur die Preisbindung gewähre die Versorgung des ländlichen Raums mit Präsenzapotheken und damit die Notfallversorgung, ließen die Richter in Luxemburg nicht gelten. Nach ihrer Einschätzung kann der Wegfall der Preisbindung die bessere Versorgung mit Medikamenten sogar fördern: Durch einen Preiswettbewerb mit den Versandapotheken könnten sich traditionelle Apotheken nämlich zu mehr Leistungen für die Patienten herausgefordert sehen. Zum Beispiel zur eigenen Herstellung von Rezepturarzneimitteln.

Kein Beleg für drohendes Apothekensterben

Es gebe keinen Beleg dafür, dass sich die Zahl der Präsenzapotheken durch die Freigabe der Preise verringern werde, schreiben die Richter in ihrer Urteilsbegründung. Ein Preiswettbewerb könne zudem den Patienten Vorteile bringen, weil sie dann verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland zu günstigeren Preisen bekommen könnten.

Der Marktzugang von Medikamenten aus dem europäischen Ausland - also zum Beispiel durch Internetapotheken - dürfe im Vergleich zu Medikamenten aus deutschen Apotheken nicht erschwert werden. Der Versandhandel sei für ausländische Apotheken ein wichtiges und eventuell sogar das einzige Mittel für den unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt. Außerdem sei der Preiswettbewerb für Versandapotheken ein wichtigerer Wettbewerbsfaktor als für traditionelle Apotheken, die durch ihre Präsenz vor Ort die Möglichkeit der individuellen Beratung bieten - ein Wettbewerbsvorteil, den die Internetapotheke in dieser Form nicht hat. Diesen Wettbewerbsnachteil müssen Online-Apotheken ausgleichen können - und zwar durch Freiheit bei der Preisgestaltung, so das Urteil der Richter in Luxemburg.

Ausgelöst wurde das Urteil durch eine Anfrage des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes. Das Düsseldorfer OLG muss einen Streit zwischen der Deutschen Parkinson Vereinigung und der Deutschen Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs entscheiden. Die Parkinson-Selbsthilfeorganisation hatte bei ihren Mitgliedern für eine Kooperation mit der niederländischen Versandapotheke DocMorris geworben, die für ihre Mitglieder beim Bezug für Medikamente verschiedene Preisabschläge vorsah.

Gesetzgeber muss jetzt reagieren

Nach Ansicht der deutschen Wettbewerbshüter verstößt dieses Bonussystem gegen die Preisbindung für verschreibungspflichte Medikamente. Doch diese Preisbindung verstößt laut EuGH gegen das Unionsrecht. Die Deutsche Parkinson Vereinigung hat also gute Aussichten, das Verfahren vor dem OLG Düsseldorf zu gewinnen.

Und der deutsche Gesetzgeber muss auf die Rechtsprechung aus Luxemburg reagieren. Zumindest Online-Apotheken müssen mehr Freiheit bei der Preisgestaltung verschreibungspflichtiger Medikamente bekommen. Sonst riskiert Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren.

Az: C-148/15

EuGH kippt deutsche Preisbindung bei Medikamenten

Ralph Sina, WDR-Studio Brüssel

19.10.2016 11:26 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.