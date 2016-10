Der Widerstand der Wallonen gegen CETA ist beendet, doch die Debatte über die Verzögerung fängt gerade erst an. Führte die Region der Welt die Handlungsunfähigkeit Europas vor Augen? Oder hielt sie urdemokratische Grundsätze hoch?

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Die belgische Region Wallonie hat ihren Widerstand gegen das Freihandelsabkommen CETA aufgegeben. Damit kann auch Belgien dem Vertrag zwischen Kanada und der Europäischen Union zustimmen. Noch vor Mitternacht war es geschafft - CETA ist unterschriftsreif.

Damit endet ein Prozess, der die europäische Öffentlichkeit in der vergangenen Woche in Atem hielt. Kann es sein, dass eine Region mit rund 3,6 Millionen Einwohnern einen im Namen von 500 Millionen Menschen ausgehandelten Vertrag blockiert, fragten empörte Anhänger des Handelsabkommens. CETA-Gegner hingegen sahen im Widerstand des belgischen Regionalparlaments den Ausdruck einer europaweiten Protesthaltung gegen einen Vertrag, den sie als undemokratisch ansehen. Damit steht die Frage im Raum: War das Votum der Wallonie Ausdruck der Handlungsunfähigkeit der EU oder ein Zeichen für die funktionierende Demokratie im Staatenbund?

"Keine gehobene Staatskunst"

Die Meinung in der EU-Spitze ist zumindest eindeutig. Die Verzögerung sei "keine gehobene Staatskunst" gewesen, klagte etwa Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Gespräch mit den tagesthemen. Juncker hatte geahnt, dass der Abschluss des Abkommens verzögert werden würde, wenn man die Mitgliedsstaaten an der Ratifizierung beteiligt. Deshalb hatte er vorgeschlagen, CETA allein durch die europäischen Institutionen zu bestätigen.

Doch kurz nach dem Brexit-Votum in Großbritannien war diese Haltung schwer vermittelbar. Juncker will nun verhindern, dass sich eine ähnliche Hängepartie in Zukunft wiederholt: "Wir werden uns in Zukunft überlegen müssen, wenn wir derartige Verhandlungen führen und Verträge abschließen, dass wir ab Tag eins fein säuberlich trennen, was in europäische Zuständigkeit fällt und was nationalen Parlamenten vorbehalten sein muss", kündigte er an.

Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident, zum EU-Auftritt innerhalb der CETA-Gespräche

Schwächt sich die EU?

Rein rechtlich kann man eine solche Trennung jetzt schon vornehmen, erklärt Nicolai von Ondarza, Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) im Gespräch mit tagesschau.de. Das würde Verhandlungen über künftige Abkommen jedoch deutlich komplexer machen und in die Länge ziehen. "Die Außenhandelspolitik war ein Bereich, in dem die EU bisher meist einheitlich aufgetreten ist und mit dem größten Binnenmarkt der Welt im Rücken auch vieles durchsetzen konnte", sagt er. Diese Stärke drohe nun verloren zu gehen.

Dass CETA von allen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden musste, hält Ondarza für problematisch. "Das war eine politische Entscheidung, die auch die Legitimität des Europäischen Parlaments in Zweifel gezogen hat", erklärt er. Die Frage, ob es sich bei CETA wirklich um ein sogenanntes "Gemischtes Abkommen" handele, das sowohl die Kompetenzen der EU als auch die der Mitgliedsstaaten berühre und deshalb von allen 28 EU-Ländern ratifiziert werden müsse, war rechtlich umstritten. Erst auf Druck der nationalen Regierungen, insbesondere aus Berlin, habe die EU-Kommission politisch entschieden, CETA als gemischtes Abkommen zu klassifizieren.

"Kiste der Pandora"

Ondarza warnt angesichts der Verzögerung durch die Wallonie vor einer "Überföderalisierung" der EU. "Wenn künftig bei allen wichtigen Fragen die National- und Regionalparlamente mitbestimmen, wird Europa handlungsunfähig", warnt er.

Auch Rüdiger Lentz, Direkter des Aspen Institute Deutschland, fürchtet, dass das langwierige Ratifizierungsverfahren der EU geschadet hat. "Dass der Vertrag einem Regionalparlament vorgelegt wurde, hat die Kiste der Pandora geöffnet", sagt er im Gespräch mit tagesschau.de.

Dass es 3,6 Millionen Wallonen gelungen ist, CETA zu verzögern, verträgt sich aus Lentz‘ Sicht nicht mit dem demokratischen Mehrheitsprinzip. "Wenn wir in allen Fragen Einstimmigkeit fordern, dann werden wir nicht weiterkommen", sagt er. Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung und die Wahrung der Interessen von Minderheiten seien legitime Anliegen, er halte es jedoch für problematisch, wenn geregelte und akzeptierte Verfahren ausgehebelt werden. "Alle Volksvertreter, auch die EU-Abgeordneten, müssen einen gewissen Handlungsspielraum haben", so Lentz. "Wenn das nicht mehr gilt, dann wird das zum Problem für die repräsentative Demokratie."

"Europaweiter Widerstand"

Die Wallonie als undemokratischer Bremsklotz in der Europäischen Union? Das sieht man bei den CETA-Kritikern natürlich anders. "Es ist ja nicht so, als wären nur 3,6 Millionen Wallonen gegen das Abkommen und 500 Millionen Europäer dafür", sagt Florian Horn aus der Brüsseler Vertretung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linkspartei nahe steht, im Gespräch mit tagesschau.de.

Horn hält nicht das Abstimmungsverhalten eines belgischen Regionalparlaments für demokratiegefährdend, sondern den Inhalt des Handelsabkommens. Die vereinbarten Investorenschutzklauseln etwa seien aus seiner Sicht "selbst mit dem bürgerlichen Verständnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren", erklärt er. "Dass es gegen so ein Abkommen mittlerweile europaweit Widerstand gibt, ist eine gute Nachricht - auch für die Demokratie in der EU", erklärt er.

"Holprig"

Auch hält Horn es für selbstverständlich, dass die Wallonen über den CETA-Vertrag abstimmen mussten. "Es handelt sich eindeutig um ein gemischtes Abkommen, das die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten berührt. Natürlich müssen sie dann auch alle einzeln zustimmen", sagt er.

Dass die Demokratie durch die CETA-Verzögerung Schaden genommen hätte, glaubt auch Ralf-Uwe Beck nicht. "Der Widerstand Walloniens zeigt, wie sehr Regionen von CETA betroffen sind und wie wenig sie bisher gehört wurden", so der Bundesvorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie zu tagesschau.de. "Die Wallonie hat den Finger in die Wunden gelegt, die durch CETA geschlagen wurden." Er fordert, dass in künftigen Verhandlungen auch für Anmerkungen und Kritik von Ländern, Regionen, Kommunen und Bürgern Raum sein muss.

EU-Kommissionspräsident Juncker dürfte von solchen Vorschlägen wenig halten. Eigentlich sei allein die EU für den Abschluss von Handelsverträgen zuständig, stellte er in den tagesthemen noch einmal klar. Der Versuch, alle Mitgliedsstaaten einzubeziehen, sei jetzt einmal gemacht worden. Das Ergebnis bewertet er als "holprig".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 28. Oktober 2016 um 17:00 Uhr.

