Das italienische Parlament hat grünes Licht für den Haushalt 2017 gegeben. Damit hat es auch den Weg für den angekündigten Rücktritt von Regierungschef Renzi frei gemacht. Unklar bleibt, ob es nun Neuwahlen geben wird.

Italiens Senat hat dem Haushaltsplan für das kommende Jahr zugestimmt und damit den Weg für einen Rücktritt von Regierungschef Matteo Renzi freigemacht. Die Parlamentskammer nahm das Budget per Vertrauensvotum mit 173 zu 108 Stimmen an. Das Abgeordnetenhaus hatte bereits in der vergangenen Woche zugestimmt.

Renzi hatte nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum vom Sonntag seinen Rücktritt angekündigt. Dies war erwartet worden für den Fall, dass die Italiener die Verfassungsreform ablehnen, die unter anderem eine drastische Einschränkung der Befugnisse des Senats vorsah. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte Renzi aber gebeten, bis zur Verabschiedung des Haushalts im Amt zu bleiben.

Weiteres Vorgehen noch unklar

Renzi kündigte auf Twitter an, er werde um 19.00 Uhr bei Präsident Sergio Mattarella vorstellig werden und diesem sein Rücktrittsschreiben übergeben. Für dem Nachmittag hat der Ministerpräsident die Spitze seiner Demokratischen Partei einberufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Dort könnte sich entscheiden, ob Renzi nach der Referendumsniederlage weiter Parteivorsitzender bleibt.

Laut italienischer Verfassung ernennt der Staatspräsident den Regierungschef, der dann von beiden Häusern der Volksvertretung bestätigt werden muss. Als Favorit für die Nachfolge Renzis gilt Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan. Auch die Namen von Senatspräsident Pietro Grasso und Verkehrsminister Graziano Delrio werden gehandelt. Möglicherweise gibt es in Italien vorgezogene Parlamentswahlen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. Dezember 2016 um 15:00 Uhr.