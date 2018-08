Es ist eine markige Drohung: Die Türkei will US-amerikanische Elektroprodukte boykottieren. Doch was aus der Ankündigung von Präsident Erdogan folgt, ist unklar. Händler reagieren irritiert.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Im Netz kursieren die ersten Fotos oder Fotomontagen: Präsident Recep Tayyip Erdogan mit einem iPhone am Ohr, sein Schwiegersohn, Finanzminister Berat Albayrak mit einem iPhone in der Hand. Der eine oder andere Bürger erinnert sich an diesem Tag auch an den Putschversuch vor zwei Jahren. Da hatte Erdogan per Facetime - einer Apple App - das Volk zum Widerstand auf die Straßen gerufen. Aber Apple und Co. haben ausgedient in der Türkei, wenn es nach Erdogan geht.

Der türkische Präsident kündigte an, sein Land werde "amerikanische Elektrogeräte boykottieren". Schließlich gebe es "auf der Gegenseite Samsung" und in der Türkei Mobiltelefone der Marke Vestel. Erdogan gab sich zuversichtlich: "Die werden uns schon noch verstehen."

Der türkische Präsident reagierte damit nach vier Tagen auf die US-Sanktionen auf türkischen Stahl und Aluminium. Wie er den Boykott genau durchsetzen will? Das sagte Erdogan nicht. Viele Händler, die US-Elektrogeräte verkaufen, sind ratlos. Sie wissen nicht, wie es nun weitergehen soll, einige sagen, sie hätten den Import und Verkauf von Apple-Produkten zunächst einmal gestoppt.

Hauptsache weg vom Dollar

Die Läden vieler Händler in Istanbul sind voll mit teuren iPhones, aber auch mit Handys aus anderen Ländern. Auch türkische Mobiltelefone der Marke Vestel bieten sie an. Man gibt sich patriotisch und ist damit voll auf Regierungslinie. Die besteht unter anderem darin, vom Dollar unabhängiger zu werden.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf den USA noch einmal vor, ihre Währung und ihre Macht zu missbrauchen. Das treffe nicht nur die Türkei, sondern auch europäische Länder. Diese würden von den USA mit dem Dollar angegriffen. Die Türkei sehe deshalb "das Bestreben, vom Dollar wegzukommen".

Umsteigen auf Samsung oder Vestel - das empfiehlt Präsident Erdogan türkischen Bürgern.

Lawrow pflichtet bei

Einen Verbündeten hat Cavusoglu dabei offenbar schon gefunden. Sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow war am Dienstag bei ihm in Ankara. Lawrow wiederholte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, was Erdogan schon am Vortag gesagt hatte. Ziel sei, den Handel in nationaler Währung abzuwickeln und nicht mehr in Dollar. Beide Außenminister verurteilten die US-Sanktionen.

US-Präsident Donald Trump hatte sie wegen des Streit um den US-Pastor Andrew Brunson erlassen. Die Türkei hält ihn seit knapp zwei Jahren wegen Terrorvorwürfen fest. Cavusoglu äußerte sich dazu nur kurz. Brunsons Lage sei bekannt, er befinde sich aus gesundheitlichen Gründen nicht im Gefängnis, sondern in Hausarrest und sei wohl von einem hohen US-Diplomat besucht worden. Aber, so Cavusoglu: "Es hat sich im Fall Brunson nichts getan."

Währungskrise in der Türkei: Türkische Lira erholt sich leicht

14.08.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-436729~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Kunden bleiben aus

Viele Türken wollen nicht so recht verstehen, was sie mit all dem zu tun haben. Die Talfahrt der Lira spüren sie immer deutlicher im Geldbeutel. Ein Istanbuler Händler ist sauer. Er glaubt, dass nicht nur die USA Schuld an der Entwicklung trügen. In der Vergangenheit seien viele Fehler gemacht worden - etwa, dass "Leute aus der Familie zum Minister gemacht" wurden. Damit meint er Erdogans Schwiegersohn, Finanzminister Berat Albayrak.

Der Händler verkauft ebenfalls US-Elekroprodukte. Doch die Importe seien "richtig teuer" geworden. Die Kunden kauften nichts mehr, da ihnen das Geld dafür fehle. Sein Fazit: "Da muss man einfach sagen, dass die Wirtschaft am Ende ist."

Ende der Woche verabschieden sich viele Türken erst mal in die Ferien rund um das Opferfest. Dann steht die Familie im Mittelpunkt. Schlechte Nachrichten haben Pause. Und der eine oder andere legt dann wohl auch das iPhone beiseite.

Türkei macht sich auf zu neuen Ufern

Karin Senz, ARD Istanbul

14.08.2018 19:25 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 14. August 2018 um 18:11 Uhr.