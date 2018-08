Milliarden-Investitionen aus Katar

Katar hat der Türkei Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar (13,3 Milliarden Euro) zugesichert. Scheich Tamim bin Hamad Al Thani habe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen eine entsprechende Zusage gegeben, so ein Sprecher des türkischen Präsidenten.



Wie genau diese Investitionen aussehen sollen, war zunächst unklar. Erdogan und Al Thani seien entschlossen, die Beziehungen ihrer Länder auf allen Gebieten zu verbessern, hieß es in einer Mitteilung.



Die Türkei und Katar haben ihre Verbindungen in den vergangenen Jahren enger geknüpft. So unterstützt die Türkei das kleine Golf-Emirat im Streit mit dessen Nachbarn und hat auch Truppen nach Katar entsandt.