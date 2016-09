Derzeit zahlen Stromkunden 6,35 Cent pro Kilowattstunde für die Förderung erneuerbarer Energien. Diese EEG-Umlage wird 2017 laut einem Zeitungsbericht auf mindestens 7,1 Cent steigen. Die genaue Höhe wird Mitte Oktober veröffentlicht.

Die EEG-Umlage zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien wird zum Jahreswechsel voraussichtlich deutlich steigen. Sie werde von derzeit 6,35 Cent pro Kilowattstunde zum Jahreswechsel auf mindestens 7,1 Cent steigen, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise und das Umfeld der Bundesnetzagentur. Sogar ein noch deutlicherer Zuwachs auf 7,3 Cent pro Kilowattstunde kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Dies entspräche einer Zuwachsrate von fast 15 Prozent - nach einem Plus von drei Prozent im laufenden Jahr.

Auch frühere Zahlen deuten auf deutliche Steigerung hin

Die in dem Zeitungsbericht genannten Zahlen decken sich mit früheren Prognosen zur Entwicklung der EEG-Umlage im Jahr 2017, die die Denkfabrik Agora Energiewende und das Vergleichsportal Verivox in den vergangenen Wochen veröffentlicht hatten. Die Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur geben die genaue Höhe der EEG-Umlage für das Folgejahr Mitte Oktober bekannt. Unter Hinweis auf den bisherigern Prognosewert der Informationsplattform der Übertragungsnetzbetreiber hatte die Bundesnetzagentur kürzlich bereits eine Größenordnung von 7,2 Cent pro Kilowattstunde für das Jahr 2017 in den Raum gestellt.

Der wichtigste Grund für den weiteren Anstieg der EEG-Umlage ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, dessen Förderung die Umlage dient. Denn über die EEG-Umlage wird die Differenz zwischen den staatlich garantierten, höheren Abnahmepreisen von Ökostrom und dem Börsenstrom-Tarif bezahlt. Das bedeutet: Je niedriger der Börsenpreis, desto höher die Umlage und ungekehrt. Aber auch die Ausnahmeregelungen zur Befreiung von der EEG-Umlage spielen eine Rolle.