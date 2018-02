Nach Diesel-Urteil Wer's verbockt hat, soll zahlen

Nach dem Diesel-Urteil wächst der Druck auf die Autobauer. Auch Verbraucherschutzminister Maas fordert, dass die Industrie die technische Nachrüstung alter Diesel-Fahrzeuge bezahlen soll.

Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten sieht Verbraucherschutzminister Heiko Maas die Industrie in der Pflicht. "Die Autofahrer dürfen nicht die Zeche zahlen für das Versagen der Autobranche", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". Maas fordert eine Entlastung der Autofahrer bei technischen Nachrüstungen bei Euro-5- und Euro-6-Fahrzeugen.

"Die Kosten dürften nicht an den Käufern hängenbleiben", sagte Maas. Der Minister will zwar die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht kommentieren - sagt aber: "Unabhängig davon ist klar, dass die Automobilindustrie in der Pflicht ist, Schadstoffe zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten - und zwar schnell, gesetzestreu, technisch sauber und transparent nachvollziehbar". Pauschale Fahrverbote gingen am Ende zu Lasten der Autofahrer und der Wirtschaft.

"Die Autofahrer dürfen nicht die Zeche zahlen", sagt Verbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD).

Die SPD fordert außerdem höhere Anreize, damit alte Dieselautos schneller von den Straßen verschwinden. "Die von den Herstellern gezahlten Kaufprämien für Neufahrzeuge müssen von den Unternehmen erhöht werden", verlangen die SPD-Vizefraktionschefs im Bundestag, Sören Bartol, Matthias Miersch und Hubertus Heil. Das sei nötig, weil sich viele Besitzer älterer Fahrzeuge sonst keinen Neuwagen leisten könnten. Die Autohersteller hatten solche Prämien nach dem Dieselgipfel im Sommer eingeführt.

"Mit den Herstellern Tacheles reden"

Der Deutsche Städtetag fordert von der Bundesregierung, den Druck auf die Autobauer zu erhöhen - und eine Nachrüstung schmutziger Diesel zu erzwingen. "Es muss sich der Ton ändern gegenüber der Autoindustrie", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Helmut Dedy, im ZDF. Die Regierung müsse mit den Herstellern nun "Tacheles reden". Sie müsse der Branche sagen: "Ihr müsst nachrüsten - und ihr müsst das auch bezahlen".

Das Handwerk warnt nach dem Diesel-Urteil vor den Folgen möglicher Fahrverbote. "Den meisten Betrieben würde dadurch die Existenzgrundlage entzogen", sagte der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, dem "Handelsblatt". "Die Folgen wären Unternehmensschließungen und Arbeitsplatzverluste." Viele Betriebe hätten Fuhrparks mit Dutzenden Dieselfahrzeugen. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge seien drei, maximal vier Jahre alt.

"Der Ton gegenüber der Autoindustrie muss sich ändern", sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags

Erst Fahrverbote, dann Klagen?

Der Städte- und Gemeindebund sieht eine Prozessflut auf Städte und Autobauer zukommen - "mit der sich betroffene Dieselfahrzeug-Besitzer, aber auch Anlieger von Straßen, die dann unter dem Umwegeverkehr leiden, zur Wehr setzen werden", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rheinischen Post". Gerade weil das Gericht die Verhältnismäßigkeit und die Fahrverbote als allerletztes Mittel hervorgehoben habe, sei eine solche Entwicklung vorstellbar.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag den Weg für Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten freigemacht. Wenn die Luft nicht anders sauberer werde, seien Fahrverbote als letztes Mittel zulässig, urteilte es. Sie müssen laut Urteil aber verhältnismäßig sein und dürfen nicht über Nacht eingeführt werden. Außerdem muss es Ausnahmen etwa für Handwerker geben.

