Die Londoner Börse ist nicht bereit, weitere Geschäftsbereiche zu verkaufen. Dies hatte jedoch die EU-Kommission gefordert, um ihre Erlaubnis für die Fusion mit der Deutschen Börse zu geben. Damit steht der Zusammenschluss offenbar vor dem Aus.

Die geplante Fusion von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) steht offenbar vor dem Aus. Die LSE teilte mit, dass die EU-Kommission von ihr den Verkauf weiterer Geschäftsbereiche gefordert habe, um die Erlaubnis für den rund 25 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss zu geben. Das Unternehmen sei dazu jedoch nicht bereit.

"Basierend auf der aktuellen Position der Kommission geht die LSE davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird", so die LSE.

Konflikt um MTS-Verkauf

Die EU-Kommission habe die LSE aufgefordert, ihre Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Handelsplattform MTS aufzugeben, die im Geschäft mit europäischen Staatsanleihen und anderen Bonds aktiv ist, wie die Londoner mitteilten. MTS für sich trage zwar nicht wesentlich zu den Erträgen der LSE bei, das gesamte italienische Geschäft aber sehr wohl. Zudem habe die LSE große Zweifel, dass die Behörden in Italien einen MTS-Verkauf genehmigen würden. "Die LSE-Spitze ist davon überzeugt, dass ein solches Zugeständnis das wichtige Verhältnis mit den Behörden und das Geschäft in Italien und der gesamten Gruppe beschädigen würde."

Deshalb werde die Londoner Börse die Frist der EU-Kommission zur Einreichung weiter Zugeständnisse am Montag verstreichen lassen und keinen MTS-Verkauf anbieten. Die Deutsche Börse bestätigte in einer Mitteilung die Entscheidung der LSE, MTS nicht zu verkaufen.

Die Fusionspartner würden nun abwarten, wie die EU-Kommission die Situation bewerte. Mit einer Entscheidung sei bis Ende März zu rechnen. Die EU-Kommission äußerte sich zunächst nicht.

Beide Unternehmen hatten vor einem Jahr bestätigt, dass sie über einen Zusammenschluss verhandeln. Dass dieser nun vermutlich schon am Veto aus Brüssel scheitert, kommt für viele Experten überraschend.