Es sieht nicht gut aus für CETA. Die belgische Regierung kann nicht zustimmen, weil sich zwei Regionen querstellen. Damit liegt CETA auf Eis, denn die EU braucht das Ja aller Mitgliedsländer. Der EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag wird wohl abgesagt.

Belgiens Regierungschef Charles Michel ist mit seinem Versuch gescheitert, bei einem Treffen mit führenden Regionalpolitikern des Landes deren Vorbehalte gegen CETA auszuräumen. Zwei der drei Regionen des Königreichs stellen sich quer. Belgiens Premier Charles Michel kann das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada aber nur unterschreiben, wenn ihm dafür alle drei belgischen Regionen - Flandern, Wallonie und Brüssel-Hauptstadt - die Erlaubnis geben. Zwei sagen Nein, damit kann Belgien den Vertrag nicht unterschreiben. Für CETA ist aber die Zustimmung aller EU-Mitgliedsländer nötig.

Der "Tag der Entscheidung"?

Die Voraussetzungen für CETA waren heute - am von der EU ausgerufenen "Tag der Entscheidung" - nicht günstiger geworden. Nach der Wallonie bestätigte auch die Regionalregierung von Brüssel-Hauptstadt, dass sie nicht für CETA stimmen könne.

Ein Sprecher des sozialistischen Ministerpräsidenten Rudi Vervoort sagte dem ARD-Studio Brüssel, weil sich das Regionalparlament gegen CETA ausgesprochen habe, werde Vervoort der belgischen Zentralregierung nicht erlauben, das Abkommen zu ratifizieren. Das Parlament hatte CETA bereits im Juli abgelehnt.

Wallonie weist Ultimatum zurück

Und auch die wallonische Regionalregierung war auf Anti-CETA-Kurs geblieben. Ein "Ultimatum" seitens der EU bis heute Abend wies die Wallonie erbost zurück. Die Festlegung einer solchen Frist sei "unvereinbar mit dem demokratischen Prozess", erklärte Regierungschef Paul Magnette. Er lasse sich nicht in einen engen Zeitrahmen zwingen. An diesem Montag könne es kein Ja geben.

EU-Kanada-Gipfel steht auf der Kippe

Michel muss laut Angaben von EU-Diplomaten abends EU-Ratspräsident Donald Tusk mitteilen, ob er in der Lage ist, CETA zu unterzeichnen. Aufgeben will er offenbar noch nicht. Der Dialog mit der Wallonie sei noch nicht beendet, sagte Michel. Groß dürfte die Hoffnung aber nicht mehr sein. Tusk will am Abend dann zusammen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau entscheiden, ob dieser am Mittwoch vor dem EU-Parlament spricht - und vor allem, ob der EU-Kanada-Gipfel am Donnerstag stattfindet oder nicht. Derzeit sieht es eher nach Absage aus.

Mit CETA sollen Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen der EU und Kanada beseitigt werden, um Jobs und Wirtschaftswachstum zu schaffen. CETA-Kritiker befürchten aber unter anderem negative Folgen für die Landwirtschaft und die Senkung von Sozialstandards.

Regionen in Belgien

Nach der Wallonie blockiert auch die Region Brüssel das CETA-Abkommen

