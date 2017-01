Technikmesse CES Intelligente Kühlschränke und smarte Autos

Die Technikmesse CES in Las Vegas öffnet zum 50. Mal. Während 1967 Farbfernseher die Hingucker der Ausstellung waren, sorgen heute intelligente Kühlschränke und smarte Autos für Aufsehen. Dauerbrenner der Messe: Die Unterhaltungselektronik.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Auf der CES Unveiled, einer der Auftaktveranstaltungen der Technikmesse in Las Vegas, hat sich gezeigt, wie das Zuhause der Zukunft aussehen soll. Und wie moderne Technik - so das Versprechen der Hersteller - unser Leben zukünftig erleichtert.

Hier präsentieren die Großen der Technologiebranche wie Samsung, Sony oder Intel noch bis Sonntag ihre Innovationen. Aber auch kleine Unternehmen finden hier ihr Publikum.

Kühlschrank-Kamera prüft Haltbarkeitsdatum

Zum Beispiel wurde die Kühlschrank-Kamera FridgeCam des britischen Unternehmens Smarter vorgestellt. Damit lasse sich jeder noch so alte Kühlschrank aufrüsten, erklärt ein Berater der Firma. "Es funktioniert in jedem Kühlschrank. Die Kamera macht jedes Mal ein Foto vom Inhalt, wenn die Tür auf- und zugeht. Die verknüpfte App weiß also, was im Kühlschrank ist und wie lange die Lebensmittel noch haltbar sind."

Sollten nur noch ein paar traurige Lebensmittelreste übrig sein, schlägt die App ein passendes Rezept vor, um ja nichts verkommen zu lassen.

Die FridgeCam macht Fotos von den Lebensmitteln im Kühlschrank. Sie ist mit einer App verbunden, die dem Nutzer die Haltbarkeitsdaten anzeigt.

Insgesamt rund 3800 Aussteller

In der Buchstaben- und Zahlensuppe, die hier in Las Vegas in dieser Woche angerührt wird, geht es unter anderem um AI - also künstliche Intelligenz - um das digitale hochauflösende Format 4K, um die nächste Mobilfunkgeneration 5G bis hin zu AR, also Augmented Reality.

Doch das ist nur ein Ausschnitt der Themen auf dem Branchentreffen: 3800 Aussteller aus aller Welt sind in die Wüstenstadt gekommen, auch BMW, Bosch und Infineon sind dabei.

50-jähriges Jubiläum

Die CES feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Zum ersten Mal fand die Technik-Messe vor 50 Jahren statt, damals noch in New York.

Die Hingucker 1967 waren einige Farbfernseher und tragbare Radios. 1970 wurde auf der CES der erste Videorekorder vorgestellt, zehn Jahre später der erste CD-Spieler und noch einmal zehn Jahre später die Spielkonsole Xbox.

Auch Virtual Reality spielt auf der CES eine große Rolle. Hier sehen Messebesucher eine VR-Präsentation der Firma Intel.

Unterhaltungselektronik nach wie vor beliebt

Unterhaltungselektronik spielt auch heute noch eine große Rolle auf der CES. Wohl nirgends sonst lassen sich so große Wände voller Flachbildschirme mit hochauflösender 4K oder Ultra-HD-Qualität bewundern.

Doch die Messe in Las Vegas ist inzwischen auch ein unverzichtbarer Termin für alles, was digitale Technik in sich trägt, wie Autos und Mobiltelefone, Spielzeug und Virtual-Reality-Brillen. Technologische Fortschritte breiten sich in sämtliche Bereiche aus.

Ein weiterer Komplex: Der "Sleep Tech Marketplace". Zum ersten Mal werden damit auf der Messe Geräte und Technologien vorgestellt, die den Schlaf tiefer, länger und erholsamer machen sollen.

Autohersteller präsentieren auf der CES Neuentwicklungen

A. Horchler, ARD Washington, zzt. Las Vegas

05.01.2017 09:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA