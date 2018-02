Der Bund profitiert von den Gewinnen der Bundesbank: 1,9 Milliarden Euro werden aus Frankfurt überwiesen - deutlich mehr als im Vorjahr. Im Finanzministerium hatte man allerdings mit noch mehr gerechnet.

Es ist eine gute Nachricht aus Frankfurt am Main: Die Bundesbank hat im vergangenen Jahr einen hohen Überschuss erwirtschaftet und kann dem Bund somit 1,9 Milliarden Euro überweisen. Das ist deutlich mehr als noch im Vorjahr, als es nur 399 Millionen Euro waren. Dennoch dürfte es in Berlin lange Gesichter geben: Das Bundesfinanzministerium hatte im Haushalt für 2018 mit 2,5 Milliarden Euro aus Frankfurt gerechnet (Finanzbericht 2018).

Insgesamt verdoppelte sich der Jahresüberschuss der Notenbank im vergangenen Jahr gegenüber 2016 auf zwei Milliarden Euro. Davon flossen 100 Millionen in die Rücklage für Pensionsverpflichtungen. Die verbleibenden 1,9 Milliarden Euro gehen nun in voller Höhe an den Bund.

Gewinne auch in Niedrigzins-Zeiten

Traditionell sind Zinserträge die wichtigste Quelle des Bundesbank-Gewinns. Binnen Jahresfrist stieg der Nettozinsertrag um 0,9 Milliarden auf 4,2 Milliarden Euro. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sieht angesichts des Konjunkturaufschwungs im Euroraum gute Chancen, dass sich die Inflation dem Ziel von knapp unter zwei Prozent annähert, bei dem die Europäische Zentralbank (EZB) Preisstabilität gewahrt sieht.

Wirtschaftsforscher warnen vor den Folgen des starken Euro und der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank.

Die EZB steckt - vor allem über die nationalen Notenbanken - seit März 2015 Milliarden in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen, um Konjunktur und Inflation im gemeinsamen Währungsraum anzukurbeln. Im Oktober hatten Europas Währungshüter ihre Käufe um neun Monate bis mindestens Ende September 2018 verlängert, das monatliche Volumen von Januar an aber auf 30 Milliarden Euro halbiert.

Chancen und Risiken der EZB-Politik

Vor allem in Deutschland ist die ultralockere Geldpolitik der EZB umstritten. Denn Sparer bekommen kaum noch Zinsen und Banken tun sich mit dem Geldverdienen schwer. Auf der anderen Seite profitieren Kreditnehmer von günstigen Konditionen. Weidmann mahnte nun, den Kurs der EZB "allmählich und verlässlich zurückzuführen, sobald die Aussichten für die Preisentwicklung im Euroraum es erlauben". Inzwischen steigt der Druck auf die EZB, die Geldschleusen zu schließen, denn die Konjunktur im Euroraum wächst wieder robust.

Um für Risiken aus der gemeinsamen Geldpolitik für den Euroraum gewappnet zu sein, erhöhte die Bundesbank die Vorsorge noch einmal: Die sogenannten Wagnisrückstellungen wurden um 1,1 Milliarden Euro auf 16,4 Milliarden Euro aufgestockt. Weidmann begründete dies vor allem mit Zinsänderungsrisiken, die sich aus den wachsenden Wertpapierbeständen aus dem Ankaufprogrammen im Rahmen der EZB-Politik ergäben.

Die EZB jedenfalls verdient bislang gut an den angekauften Wertpapieren: Der Nettogewinn der Zentralbank stieg im vergangenen Jahr auch dank wachsender Zinseinnahmen um 100 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro. Dieser Gewinn wird auf die nationalen Zentralbanken der 19 Euroländer verteilt, etwa 26 Prozent und damit den größten Teil bekommt gemäß ihres Kapitalanteils an der EZB die Bundesbank.

