Alles halb so schlimm. So ein bisschen hatte sich dieses Gefühl zuletzt rund um den Brexit eingestellt. Nach den jüngsten Äußerungen von Premierministerin May ist die Angst jedoch zurück. Das Pfund fällt auf den tiefsten Kurs seit 1985.

An den Finanzmärkten ist die Brexit-Angst zurück. Die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, das EU-Austrittsverfahren bis Ende März einzuleiten, setzte das Pfund stark unter Druck. Die britische Währung notierte im Tagesverlauf niedriger als unmittelbar nach dem Brexit-Votum - und erreichte den schwächsten Wert seit 1985.

Die Sorge ist, dass der Brexit nicht nur schneller kommt als erwartet - sondern auch wenig Raum für Kompromisse lässt ("harter Brexit"). May hatte auf dem Parteitag der Konservativen am Sonntag in Birmingham ein sogenanntes "Great Repeal Bill" ("Großes Abschaffungsgesetz") angekündigt. Es solle "die Herrschaft des EU-Rechts über Großbritannien beenden". Dass sie mit der Rest-EU hart verhandeln will, unterstrich May durch Äußerungen wie diese: "Wir verlassen die EU nicht, um noch einmal die Kontrolle über die Einwanderung abzugeben."

Werden die Briten vom Binnenmarkt ausgeschlossen?

Mit dieser Haltung dürften die Verhandlungen mit der EU schwierig werden, meint Esther Reichelt, Devisenmarkt-Expertin bei der Commerzbank. Denn bisher sehe niemand einen Weg, wie May ihre Ziele erreichen könne, ohne deutliche Einbußen beim Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt hinzunehmen. "Solange sich in dieser Frage keine gütliche Einigung abzeichnet, bleibt das Pfund unter Druck."

Ein Pfund kostete im Tagesverlauf nur noch 1,2757 Dollar beziehungsweise 1,1422 Euro. Trotzdem ging es für die Aktien an der Londoner Börse kräftig bergauf. Der Leitindex FTSE kletterte erstmals seit 16 Monaten wieder über die Marke von 7000 Punkten. Der Grund: Ein schwaches Pfund macht britische Aktien aus Sicht des Auslands erschwinglicher. Zudem werden Exportprodukte billiger.

