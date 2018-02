Historischer Absturz Dow Jones im freien Fall

Der Dow Jones hat am Montag so viele Punkte verloren wie nie zuvor an einem Handelstag. Der US-Aktienindex gab 1175 Punkte ab - das entspricht einem Minus von 4,6 Prozent. Die Angst vor höheren Zinssätzen geht um.

An der Wall Street ist zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones verzeichnete zum Handelsschluss ein Minus von 4,6 Prozent und lag bei 24.346 Punkten. Das sind rund 1175 Punkte weniger als am Freitag. Nie zuvor hatte der wichtigste Aktienindex so viele Punkte an einem einzelnen Handelstag verloren.

Börsianer fürchten höhere Zinssätze

Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich rasend schnell in Luft auf, ebenso wie die seit Anfang Dezember erzielten Gewinne. Die Nervosität der Händler wird nach Experten-Angaben durch mehrere Faktoren ausgelöst: Die Börsianer befürchten demnach, dass die US-Notenbank Fed von ihrem bisherigen Kurs abrücken und den Leitzins deutlicher erhöhen könnte als bislang geplant.

Höchster Punkteverlust des Dow Jones

Paradoxerweise sind es die positiven Wirtschaftsdaten, die diese Spekulationen um den Zins auslösen. Die im US-Arbeitsmarktbericht registrierten robusten Lohnzuwächse könnten ein Ende der niedrigen Inflationsrate einläuten.

Weißes Haus bleibt zuversichtlich

Das Weiße Haus äußerte sich trotz des Kurssturzes zuversichtlich über die wirtschaftliche Lage in den USA. Der Fokus von Präsident Donald Trump liege auf den langfristigen wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die weiterhin "außergewöhnlich stark" seien, erklärte seine Sprecherin Sarah Sanders.

Trump hatte die Rekorde am Aktienmarkt in den vergangenen Monaten wiederholt als Bestätigung für seinen wirtschaftspolitischen Kurs herangezogen. So erklärte er in seiner Rede zur Lage der Nation in der vergangenen Woche, der Aktienmarkt habe seit seiner Wahl einen Rekord nach dem anderen durchbrochen.