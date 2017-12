Strecke Berlin-München DB-Pannenserie geht weiter

Für die Bahn ist es ein Prestigeprojekt - aber vom Start weg gab es auf der neuen Strecke zwischen Berlin und München Probleme - auch heute wieder. Am Morgen fiel ein Zug aus. Der Grund dafür ist laut Bahn noch unbekannt.

Auf der neuen Schnellfahrstrecke der Bahn zwischen Berlin und München hat es für manche Reisenden auch zum Wochenbeginn eine unschöne Überraschung gegeben: Der ICE, der um 7.38 Uhr in Berlin starten sollte, fiel laut Online-Fahrplanauskunft aus. Zu den Gründen konnte eine Bahn-Sprecherin noch keine Angaben machen.

Die Züge am früheren Morgen fuhren planmäßig. Auf den 623 Kilometern zwischen Berlin und München über Erfurt fahren die ICE-Züge mit bis zu Tempo 300.

Gala mit Pannen

Bei der Eröffnungsgala in der Nacht zum Samstag hatte ein Zug mit rund 200 Ehrengästen und Journalisten München wegen diverser Pannen auf der Strecke mehr als zwei Stunden zu spät erreicht.

Am Freitagnachmittag waren zwei ICE-Sonderzüge ohne Verzögerungen im Berliner Hauptbahnhof eingefahren - auch Bundeskanzlerin Angela Merkel stieg kurz zu.

Bahnchef Lutz und Kanzlerin Merkel bei der Eröffnungsfeier für die ICE-Neubaustrecke

Fast drei Stunden Verspätung

Am Sonntag, dem ersten regulären Betriebstag der neuen Schnellfahrstrecke, hatte sich ein ICE wegen eines technischen Problems stark verspätet. Der Zug musste zunächst in Nürnberg etwa 20 Minuten lang halten, durfte danach zwar weiterfahren - aber nicht auf der neuen Strecke.

Um die Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht zu blockieren, wurde der ICE über Würzburg nach Erfurt umgeleitet, wo die Fahrgäste dann aussteigen und in einen anderen Zug umsteigen mussten. In Berlin kamen sie schließlich mit fast dreistündiger Verspätung an.