Frühere Audi-Manager hatten gegen ihre Kündigung im Zuge des Dieselskandals geklagt. Mehrere Gerichtstermine zu zwei dieser Verfahren wurden nun abgesagt. Damit muss der Konzern auch nicht fürchten, dass unangenehme Details öffentlich verhandelt werden.

Der Rechtsstreit zwischen der Volkswagen-Tochter Audi und zwei gekündigten Mitarbeitern wird vorerst nicht öffentlich verhandelt. Die zuständigen Arbeitsgerichte in Heilbronn und Ingolstadt sagten für August geplante Verhandlungstermine auf Wunsch der Beteiligten ab. Dadurch bleibt Audi das Bekanntwerden weiterer Details aus dem Dieselskandal erspart. Zu der Entscheidung äußerten sich Audi und die Rechtsanwälte der beiden gekündigten Mitarbeiter nicht.

Arbeitsgerichte verzichten in der Regel dann auf öffentliche Verhandlungen und eine Fortsetzung von Prozessen, wenn eine Einigung hinter den Kulissen absehbar oder bereits perfekt ist. Unternehmen gehen damit einer öffentlichen Auseinandersetzung über Firmeninterna aus dem Weg und verpflichten deshalb bei einem solchen Vergleich den Mitarbeiter in der Regel zum Stillschweigen.

Weitere Verfahren in Heilbronn

Der Prozess in Ingolstadt, bei dem ein Ingenieur gegen seine Entlassung im Zusammenhang mit der Abgasaffäre geklagt hatte, wurde ganz eingestellt. Das Verfahren in Heilbronn ruht dagegen nach Gerichtsangaben nur. Ob es fortgesetzt wird, ist offen.

In diesem Prozess wehrt sich Ulrich Weiß, der frühere Leiter der Dieselmotorenentwicklung bei Audi, gegen seine Kündigung. Der Autohersteller hatte seine Entscheidung damit begründet, dass er den Vorstand und ein Expertengremium über die Manipulation von Dieselabgaswerten getäuscht habe. Der Ingenieur weist das zurück. Audi hatte in dem Prozess in Heilbronn bereits die Bereitschaft zu einem Vergleich bekundet und angekündigt, auf Weiß zuzugehen. Der Manager hatte eine Abfindung von sechs Millionen Euro verlangt.

In Prozessen weiterer gekündigter Mitarbeiter sind in Heilbronn allerdings noch Termine im Herbst angesetzt.