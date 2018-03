Der neue Wirtschaftsminister Altmaier will bei der US-Regierung für Kompromisse im Handelsstreit werben. Kurz vor seiner Abreise in die USA sagte er im Bericht aus Berlin, ein Handelskrieg schade beiden Seiten.

Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit gravierenden Folgen, sollte der Handelskonflikt mit den USA eskalieren. "Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten zwischen Europa und den USA - das wäre am Ende zu Lasten der Bürger in beiden Regionen", sagte der CDU-Politiker im Bericht aus Berlin.

Altmaier: USA nicht Gegner

Die Verantwortung für den Streit um zu billiges Stahl auf dem Weltmarkt wies er im Interview nicht den USA zu: "Die Gefahr liegt nicht bei denen, die sich anstrengen, die Gefahr liegt bei denen, die zu Dumpingpreisen billigen Stahl aus Schrottwerken verkaufen", sagte Altmaier - offenbar mit Blick auf China. Denn auf dem globalen Stahlmarkt gibt es hohe Überkapazitäten, die nach Branchenangaben etwa zur Hälfte aus China kommen. Diese Mengen werden zu teils sehr niedrigen Preisen in die Märkte gedrückt.

Bericht aus Berlin: Wirtschaftsminister Peter Altmaier zur Situation mit den USA

Bericht aus Berlin, 18.03.2018







Sein Antrittsbesuch in Washington ist von dem Streit geprägt, denn US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium verhängt. Sie treten am kommenden Freitag in Kraft. Die EU pocht darauf, von den US-Strafzöllen ausgenommen zu werden.

"Europa lässt sich nicht auseinander dividieren"

Kurz vor seiner Abreise betonte Altmaier, dass die Position der EU auch der deutschen Haltung entspreche. "Wir vertreten gemeinsame Auffassungen in wichtigen Fragen", so der Wirtschaftsminister im Bericht aus Berlin. "Europa lässt sich nicht auseinander dividieren, aber wir wollen gemeinsam den USA anbieten, dass wir über offene Fragen sprechen." Er stimme sich dazu eng mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ab. Auch sie reist in der kommenden Woche in die USA und wird dort US-Handelsminister Wilbur Ross treffen.

Der erst vergangene Woche vereidigte Wirtschaftsminister will bei der US-Regierung für einen Dialog eintreten. Denn "das Problematische an der jetzigen Situation ist, dass wir in eine Spirale von einseitigen Maßnahmen kommen - das widerspricht der Idee des freien Welthandels", warnte Altmaier. "Wir müssen uns nicht öffentlich kritisieren - wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden."

Altmaier strebe auch deshalb eine einvernehmliche Lösung an, weil im globalisierten Welthandel "die USA und Deutschland nicht natürliche Gegner" seien, sondern "eigentlich eher Bundesgenossen".

Ziel: Lösung des Konfliktes gemeinsam mit allen

Deshalb will die Bundesregierung den Konflikt insgesamt gemeinsam mit den G20-Staaten lösen - also sowohl mit China als auch mit den USA. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping sprachen sich nach Angaben der Bundesregierung in einem Telefonat dafür aus, weiter im Rahmen eines entsprechenden Forums der großen Industrie- und Schwellenländer an Lösungen zu arbeiten.

Bereits morgen werden sich die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires mit den Schutzzöllen der USA beschäftigen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist bereits auf dem Weg zum G20-Treffen. Dort will er nach eigener Aussage seinen US-Kollegen Steven Mnuchin für einen gemeinsamen Kurs gegen Protektionismus gewinnen.

Das gesamte Interview mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier sehen Sie im Bericht aus Berlin um 18.30 Uhr im Ersten.