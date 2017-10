Mitten im Handelsstreit Airbus steigt bei Bombardier ein

Der europäische Flugzeugbauer Airbus übernimmt 50,01 Prozent an den C-Serie-Passagierflugzeugen des kanadischen Herstellers Bombardier. Ein politisch delikater Schritt, denn zwischen den USA und Kanada tobt ein Handelsstreit um Bombardier-Flugzeuge.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus steigt mit einem Mehrheitsanteil in das Mittelstreckenflugzeug-Programm des kanadischen Herstellers Bombardier ein. Eine entsprechende Vereinbarung für die "C-Serie" von Bombardier sei am Montag unterschrieben worden, teilten die Unternehmen in Toulouse und Montréal mit.

US-Strafzölle von 300 Prozent

Der Schritt ist wegen eines Handelsstreits zwischen den USA und Kanada politisch delikat. Denn die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte Strafzölle auf Flugzeuge von Bombardier angeordnet. Das US-Handelsministerium verhängte in den vergangenen Wochen Anti-Dumping-Zölle in Höhe von 300 Prozent auf bestimmte Bombardier-Jets. Zuvor hatte sich Bombardiers US-Rivale Boeing über angeblich staatlich subventionierte Schleuderpreise bei der C-Baureihe beschwert.

Die Zentrale der "C-Serie" werde im kanadischen Québec verbleiben, teilten Airbus und Bombardier mit. Airbus werde 50,01 Prozent der Gesellschaft halten. "Das ist genau die richtige Partnerschaft für Bombardier", sagte Konzern-Chef Alain Bellemare.

Airbus-Chef Tom Enders sprach von einer "Win-Win"-Vereinbarung. Er habe "keinen Zweifel, dass unsere Zusammenarbeit mit Bombardier die Verkäufe und den Wert dieses Programms enorm steigern werden", erklärte er.