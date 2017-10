In Berlin endet heute eine 40-jährige Luftfahrtgeschichte: Die insolvente Air Berlin stellt den Flugbetrieb ein. Die letzte Maschine landet am späten Abend in Tegel. Die Airline hatte im August Insolvenz angemeldet. Tausende Mitarbeiter stehen vor der Kündigung.

Die insolvente Air Berlin beendet heute nach knapp 40 Jahren ihren Flugbetrieb. Die letzte Maschine mit Air-Berlin-Flugnummer AB6210 startet um 21.35 Uhr in München und landet um 22.45 Uhr in Berlin-Tegel.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sprach von einem "tiefen Einschnitt" im Berliner Luftverkehr. "Die Fluggesellschaft mit Sitz in der deutschen Hauptstadt und mit dem Namen Berlin auf ihren rot-weißen Maschinen war auf der ganzen Welt ein sympathischer Botschafter unserer Stadt."

Die Airline wurde 1978 gegründet und feierte am 28. April 1979 ihren Erstflug von Berlin nach Mallorca. Kritiker machen eine zu schnelle Expansion und ein verfehltes Geschäftsmodell für das Scheitern der Fluggesellschaft verantwortlich. Demnach wurde Air Berlin im Konkurrenzkampf mit Billigfliegern auf der einen Seite und Premium-Airlines wie der Lufthansa auf der anderen Seite zerrieben.

Lufthansa übernimmt den Großteil

Nach der Insolvenz Mitte August wird Air Berlin nun zerschlagen. Den Löwenanteil mit rund 80 von gut 130 Flugzeugen übernimmt die Lufthansa. Zudem sollen bis zu 3000 Mitarbeiter von Air Berlin zum Lufthansa-Konzern wechseln. Die insolvente Airline verhandelt zudem mit dem britischen Billigflieger Easyjet und der Thomas-Cook-Tochter Condor weiter, die ebenfalls an Air-Berlin-Teilen interessiert sind. "Unser Ziel ist es, im Laufe des Tages mit einem der beiden Bieter zum Abschluss zu kommen", sagte ein Air-Berlin-Sprecher. Easyjet und Condor äußerten sich nicht dazu.

Tausenden der ehemals 8000 Mitarbeitern droht jedoch die Kündigung, da eine große Lösung für eine Transfergesellschaft gescheitert war. Bund und Länder wollten sich nicht ausreichend an der Finanzierung beteiligen.

Zuletzt hatte Air Berlin für seine Techniksparte neue Eigentümer gefunden. Eine Bietergemeinschaft der Berliner Zeitfracht-Gruppe mit der Wartungsfirma Nayak werde noch in dieser Woche einen Kaufvertrag unterzeichnen, teilte die insolvente Fluggesellschaft mit.

