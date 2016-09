Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat Klarheit über die Zukunft von Air Berlin gefordert. "Wir brauchen zügig verlässliche Informationen", sagte ein Sprecher. Medienberichten zufolge sollen bis zu 1000 Stellen wegfallen und Maschinen an die Lufthansa vermietet werden.

Im Poker um die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin hat die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" mehr Transparenz verlangt. Die Kollegen bei Air Berlin wie auch beim möglichen Kooperationspartner TUIfly seien verunsichert über die Zukunft ihrer Jobs, sagte VC-Sprecher Markus Wahl in Frankfurt. "Wir brauchen zügig verlässliche Informationen." Das gelte auch für die Piloten der rund 40 Maschinen, die samt Besatzung an die Lufthansa-Tochter Eurowings vermietet werden sollen. Laut Medienberichten will der Lufthansa-Aufsichtsrat am Mittwoch dem Geschäft und der damit verbundenen Übernahme von einigen Strecken des bisherigen Air-Berlin-Netzes zustimmen.

Jan-Peter Bartels, HR, mit Hintergrund-Informationen

tagesschau 12:00 Uhr, 26.09.2016







Kooperation mit Tuifly

Ende der Woche soll dann ein weiterer Deal mit der TUI-Fluglinie TUIfly folgen. Dabei solle die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki zusammen mit 14 TUIfly-Maschinen, die bisher für Air Berlin unterwegs sind, in eine neue, gemeinsame Ferienfluggesellschaft eingehen. TUIfly-Aufsichtsratschef Henrik Homann und Geschäftsführer Jochen Büntgen hatten am Freitag in einem Brief an die Belegschaft bestätigt, dass TUIfly "angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation der Air Berlin" immer wieder mit dem Unternehmen selbst und Partnern im Gespräch sei und mögliche Kooperationen auslote.

Enden die Verhandlungen mit TUI und Lufthansa erfolgreich, würde Air Berlin laut Medienberichten künftig nur noch etwa 70 Maschinen betreiben, also etwa halb so viele wie derzeit. Das beträfe auch die Besatzungen, also Piloten und Bordpersonal. Die Verhandlungen für Air Berlin führt offenbar die arabische Fluglinie Etihad, die mit einem Anteil von 29,2 Prozent die größte Aktionärin der zweitgrößten deutschen Fluglinie ist. Sie hält das Unternehmen seit Jahren mit Geldspritzen in der Luft.

Bericht über deutlichen Sparkurs bei Air Berlin

tagesschau 15:00 Uhr, 26.09.2016, Peter Gerhardt, HR







1000 Stellen in Gefahr?

Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, Air Berlin wolle sich in den kommenden Monaten voraussichtlich von etwa 1000 seiner insgesamt 8600 Mitarbeiter trennen. Betroffen seien vor allem die Verwaltung, wo etwa jede zweite Stellen wegfallen soll.

Air Berlin hat seit dem Börsengang im Jahr 2006 nur ein einziges Mal Gewinn gemacht. In den vergangenen drei Jahren hat das Unternehmen Verluste von insgesamt knapp 1,2 Milliarden Euro angehäuft.