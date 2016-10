Im Kampf gegen Doping verliert die zuständige Agentur NADA einen wichtigen Sponsor. Adidas steigt aus, 300.000 Euro jährlich verliert damit die Anti-Doping-Agentur. Man werde aber weiter eine klare Haltung gegen Doping einnehmen, beteuerte der Konzern.

Der Sportartikelkonzern Adidas beendet die finanzielle Unterstützung der deutsche Anti-Doping-Agentur NADA zum Jahresende. "Wir haben der Nationalen Anti-Doping Agentur bereits im Frühjahr mitgeteilt, dass wir sie über unseren bis zum Jahresende 2016 laufenden Vertrag hinaus nicht mehr finanziell unterstützen werden", bestätigte ein Adidas-Sprecher Oliver einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach ist der Vertrag mit 300.000 Euro jährlich dotiert.

Die NADA reagierte enttäuscht. "Wir bedauern sehr, dass wir einen Partner der ersten Stunde aller Voraussicht nach verlieren werden", sagte NADA-Vorstand Lars Mortsiefer der Zeitung. Zumal das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach keine Begründung für den Ausstieg geliefert habe.

NADA-Vorstand Lars Mortsiefer reagierte mit Bedauern.

Im Kampf gegen Doping will Adidas nach eigenen Angaben aber weiterhin eine klare Haltung einnehmen - aber eben nicht finanziell. "In allen Verträgen mit unseren Athleten steht, dass wir die vertragliche Zusammenarbeit bei einem bewiesenen Dopingvergehen sofort beenden", so der Adidas-Sprecher.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland