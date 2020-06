Timo Werner steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Wie mehrere Medien berichten, ist der Leipziger Torjäger mit den Engländern im Hinblick auf die nächste Saison einig.

Wie die Bild, der kicker und der englische Telegraph übereinstimmend berichten, will der Stürmer von RB Leipzig seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro ziehen und nach der Saison an die Stamford Bridge wechseln. Dort soll Werner einen Vertrag bis 2025 erhalten, der ihm knapp über zehn Millionen Euro pro Jahr einbringen würde.

Teammanager Frank Lampard gilt als großer Fan des in dieser Saison besten deutschen Torschützen der Bundesliga, der langjährige englische Nationalspieler soll intensiv um Werner geworben haben. Am Donnerstag nun angeblich der Durchbruch in den Gesprächen zwischen dem 24-Jährigen und den Blues. Werner besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023, kann aber in diesem Sommer durch eine bis zum 15. Juni gültige Klausel den Verein verlassen.

Auch Liverpool soll Interesse haben

Die Entscheidung könnte damit im Laufe der kommenden Woche fallen. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Champions-League-Sieger FC Liverpool großes Interesse an Werner habe. Reds-Teammanager Jürgen Klopp soll sich vergangene Woche bei der Vereinsführung für eine Verpflichtung des Deutschen ausgesprochen haben. Allerdings scheint Liverpool in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu derart hohen Ausgaben bereit.

Quelle: sportschau.de