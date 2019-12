Viktoria Rebensburg hat im kanadischen Lake Louise den ersten Sieg der Saison eingefahren. Die 30-Jährige verwies die Konkurrentinnen im Super-G mit einem satten Vorsprung auf die Plätze.

Zum Abschluss der Nordamerika-Tournee nutzte Viktoria Rebensburg die perfekte Sicht auf der Strecke und legte mit der Startnummer sieben Bestzeit vor. Auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcup-Sieg der Saison jagte die Kreutherin in der Spitze mit 112 Stundenkilometern die Piste hinunter. 1:20,00 Minuten die Ansage für die Konkurrentinnen - das war nicht zu toppen.

Nach Rang vier und neun in der Abfahrt stand Rebensburg am Sonntag (08.12.19) zum ersten Mal in Lake Louise bei einem Super-G ganz oben auf dem Podest. "Es war fein", sagte Rebensburg im ORF. "Ich hab schon immer a bisserl darauf gewartet, hier auf dem Podium zu stehen."

Delago schiebt sich noch aufs Podest

Nicol Delago kam mit Startnummer 31 als Zweitschnellste noch bis auf 0,35 Sekunden an Rebensburg heran. Die Italienerin schob damit die Schweizerin Corinne Sutter (+0,42 Sekunden) noch auf Rang drei. Und bitter für Österreich: Stephanier Venier (+0,53 Sekunden) hatte sich schon über den Stockerlplatz gefreut und verpasste ihn nur knapp.

Weidle, Wenig und Hirtl-Stanggassinger in Top 30

Auch DSV-Speedfahrerin Kira Weidle (+2,01) hatte bei der Abfahrt am Samstag als Sechste die erste Podestplatzierung noch knapp verpasst. Beim Erfolg von Rebensburg kam sie nicht an diese starke Leistung heran. Die Starnbergerin reihte sich auf Rang 24 ein.

Die Lenggrieserin Michaela Wenig (+2,18) wurde 25., Kathrin Hirtl-Stanggassinger 27. Patrizia Dorsch (Schellenberg) hatte dagegen Probleme und kam nicht ins Ziel. Auch Veronique Hronek (Unterwössen) verpasste die Ideallinie und schied vorzeitig aus.

Quelle: sportschau.de