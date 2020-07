Rekordchampion Real Madrid hat zum 34. Mal die spanische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Durch den knappen Erfolg gegen den FC Villarreal sind die Königlichen am letzten Spieltag nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Der Klub des deutschen Nationalspielers Toni Kroos ist durch das 2:1 (1:0) gegen den FC Villarreal am Donnerstagabend (16.07.2020) vor dem letzten Spieltag der La Liga nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen und sicherte sich somit erstmals seit der Saison 2016/17 den Titel.

Für den 30 Jahre alten Kroos ist es die zweite Meisterschaft im Real-Trikot, für die Königlichen die erst dritte in den vergangenen zwölf Jahren. Vier der jüngsten fünf Ligatitel hatte der ewige Kontrahent FC Barcelona geholt. "Das ist der Preis für unsere Arbeit und unsere Beharrlichkeit. Der Preis für die ganze Arbeit seit dem Restart. Es war nie einfach, aber wir sind ruhig geblieben", sagte Real-Kapitän Sergio Ramos im spanischen Fernsehen.

Der Titelverteidiger kassierte parallel durch das 1:2 (0:1) gegen CA Osasuna die erste Niederlage seit dem Restart. Real steht vor der abschließenden 38. Runde somit sieben Zähler vor den Katalanen, die nun acht nationale Meistertitel (26) weniger auf dem Konto haben. Vor dem Restart im Juni hatte Barca noch zwei Punkte vor Real gelegen, dann ließ das Starensemble von Trainer Quique Setien zu viele Punkte liegen.

Zehn Siege in Folge, kurioser Elfmeter

Benzema bejubelt seinen Führungstreffer

Real mit Coach Zinedine Zidane gewann hingegen alle bisherigen zehn Partien seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Im Alfredo Di Stefano Stadium, wo Real alle Heimspiele seit dem Restart ausspielte, ebnete Karim Benzema (29.,77./Foulelfmeter) den Weg zum Sieg.

Allerdings war die erste Ausführung des Strafstoßes, der zur Vorentscheidung führte, kurios: Der zuvor vermeintlich gefoulte Ramos täuschte an, als wolle er schießen. Dann legte er den Ball quer, wo Benzema bereits in den Strafraum gelaufen war und die Kugel verwandelte. Allerdings hatte Benzema die Strafraumlinie zu früh überschritten. Weil er aber den Ball im ersten Versuch im Netz untergebracht hatte, gab es eine Wiederholung, die der Franzose dann nutzte. Iborra (84.) erzielte nur noch den Anschluss.

Real hatte angesichts der wieder steigenden Zahl der Corona-Fälle vor der Partie eindringlich an seinen Anhang appelliert, auf die üblichen Feierlichkeiten am Cibeles-Brunnen zu verzichten. Auch die Liga, der Fußballverband und die Behörden mahnten, sich an die geltenden Maßnahmen zu halten.

Messi trifft für Barcelona

Für Osasuna war im Camp Nou gegen den FC Barcelona der Spanier Jose Arnaiz (16.) erfolgreich, ehe Lionel Messi (62.) mit einem direkt verwandelten Freistoß ausglich. Die Gäste beendeten die Partie nach der Roten Karte gegen Enric (75.) nur mit zehn Mann.

Die spanischen Meister seit 2000 Jahr Meister Jahr Meister 2020 Real Madrid 2009 FC Barcelona 2019 FC Barcelona 2008 Real Madrid 2018 FC Barcelona 2007 Real Madrid 2017 Real Madrid 2006 FC Barcelona 2016 FC Barcelona 2005 FC Barcelona 2015 FC Barcelona 2004 FC Valencia 2014 Atletico Madrid 2003 Real Madrid 2013 FC Barcelona 2002 FC Valencia 2012 Real Madrid 2001 Real Madrid 2011 FC Barcelona 2000 Deportivo La Coruna 2010 FC Barcelona

Quelle: sportschau.de