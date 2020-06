Ein frühes Tor hat die Partie der direkten Abstiegskontrahenten 1. FSV Mainz und FC Augsburg entschieden. Die Schwaben gewannen mit 1:0 und schoben sich ins hintere Mittelfeld der Tabelle vor. Leichte Entwarnung gab es nach einem Schockmoment, als der Mainzer Taiwo Awoniyi Mitte der ersten Halbzeit nach einem Luftzweikampf regungslos liegenblieb. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sei aber immerhin ansprechbar.

Von Jo Herold

Augsburg rückte mit dem Sieg auf Platz 13 vor, ist nun punktgleich mit dem 1. FC Köln (12.) und Union Berlin (14.). Die Abstiegssorgen der Mainzer bleiben groß. Der FSV verharrt mit 31 Punkten auf Rang 15., hat nur drei Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Düsseldorfer (16.) und Werder Bremen (17.).

Die Partie hatte mit der berühmten "kalten Dusche" für die Mainzer begonnen - und das gleich in doppelter Hinsicht. Das Spiel war erst eine gute halbe Minute alt, als Augsburgs Carlos Gruezo den Ball vor den Mainzer Strafraum köpfte. Florian Niederlechner hetzte dem Ball hinterher und brachte ihn im Fallen aufs Tor: Die Bogenlampe war für den Mainzer Tormann Florian Müller nicht erreichbar: Nach nur 43 Sekunden stand es 0:1. Es war Niederlechners erster Treffer nach zehn Spielen. Doch damit nicht genug.

Awoniyi nach Zusammenprall ins Krankenhaus - immerhin ansprechbar

Bei der ersten Mainzer Torchance in der 16. Minute setzte Taiwo Awoniyi einen Kopfball neben das Augsburger Tor. Doch dabei prallte der Nigerianer in der Luft mit Augsburgs Felix Uduokhai zusammen und blieb danach regungslos am Boden liegen. Awoniyi wurde nach minutenlanger Behandlung mit der Trage vom Platz gebracht und für weitere Untersuchungen sofort ins Krankenhaus gefahren. Am Ende der ersten Hälfte gab der 1. FSV Mainz 05 bekannt, dass der Spieler immerhin ansprechbar sei. Mehr wurde vorerst nicht mitgeteilt.

Mainz geschockt

Der frühe Gegentreffer und der Ausfall von Awoniyi schockte die Mainzer: Das Spiel der Rheinhessen ließ Tempo, Ideen und Überraschungsmomente vermissen. So dauerte es bis zur 39., dass die Rheinhessen ihre erste Torchance entwickeln konnten: Jean-Philippe Mateta umkurvte nach steilem Zuspiel FCA-Schlussmann Andreas Luthe, Matetas Schuss aufs Tor kratzte Philipp Max von der Linie. Der FSV kam nun besser in die Partie und wurde torgefährlicher: Kurz vor dem Pausenpfiff wehrte Luthe per Fußabwehr einen Schuss von Karim Onisiwo mit dem Fuß ab. Eine Minute später war es erneut Mateta, der Luthe nach einer Ecke zu einer Glanzparade zwang. Immerhin verbuchte Mainz beim Pausenpfiff drei Chancen nach dem völlig verkorksten Beginn der Partie.

Mainz nach der Pause stärker, aber ohne große Chancen

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts drückte Mainz zwar auf den Ausgleich, aber die klareren Torchancen erarbeiteten sich die Schwaben: Lattentreffer von Vargas (50.) und vor allem in der 61., als Noah-Joel Sarenren-Bazee von rechts perfekt für Vargas auflegte, der den Ball verdeckt flach knapp am rechten Pfosten vorbeizog.

Mainz verstärkte den Druck, überließ dem Gegner kaum Spielanteile. Doch richtige Chancen blieben Mangelware. Beide Trainer schöpften ihr Wechselkontingent von jeweils fünf Spielern komplett aus, aber auf Mainzer Seite brachten auch die Hereinnahmen von Jean-Paul Boetius, Adam Szalai und Fernandes Edimilson kein Kippen der Partie. Augsburg sich zunehmend auf das Verteidigen des kleinen Vorsprungs. Kurz vor Ende hoffte Mainz bei einer Schusschance von Boetius aus 18 Metern auf den ersehnten Ausgleichstreffer, doch der Versuch ging deutlich über den Kasten der Gäste aus Bayern. Szalai tauchte in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich vor Luthe auf, der Tormann konnte den Ball aber sichern. Der FCA brachte den wichtigen Sieg am Ende glücklich über die Zeit.

Mainz mit heftigem Restprogramm, auch Augsburg mit starken Gegnern

Mainz muss nun am Mittwoch (17.06.2020) um 20.30 Uhr bei Borussia Dortmund ran, hat danach noch Duelle mit Bremen und Leverkusen. Augsburg empfängt zeitgleich 1899 Hoffenheim, die letzten beiden Partien absolviert der FCA bei Fortuna Düsseldorf und gegen RB Leipzig.

