Bayer Leverkusen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat klar beim SC Paderborn gewonnen. Schon vor der Pause waren die Verhältnisse geklärt.

Mit einem Erfolg im späten Sonntagsspiel waren die Paderborner in die Winterpause gegangen und hatten so wieder den Anschluss gefunden an die rettenden Plätze geschafft. Dem 2:1 gegen Eintracht Frankfurt sollte am Sonntagabend (19.01.20) ein weiterer Sieg folgen. Doch Bayer Leverkusen zerstörte die Hoffnungen des Abstiegskandidaten beim 4:1-Auswärtssieg früh.

Zwei Tore von Kevin Volland (11. und 14. Minute) in der Anfangsphase sorgten dafür, dass der Anwärter auf einen Platz in der Champions League in die richtige Spur fand. Julian Baumgartlinger (36.) entschied die Partie quasi noch vor der Pause.

Nachlässige Gäste nach dem Wechsel

Paderborn bewies aber wieder mal trotz eines deutlichen Rückstandes Moral und versuchte dennoch, die Wende zu schaffen. Mit dem Treffer von Dennis Srbeny (51.) stieg bei der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart die Zuversicht, dass dies auch tatsächlich gelingen könnte.

Sein Kollege Peter Bosz, der kürzlich einen neuen, bis 2022 gültigen Vertrag unterschrieb, sah dann auch einige Nachlässigkeiten bei seinem Team. Doch mit dem Treffer von Kai Havertz verschwanden die Sorgen.

Für Paderborn geht es mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg weiter, die Leverkusener empfangen im späten Sonntagsspiel (26.01.20) Fortuna Düsseldorf.

Quelle: sportschau.de