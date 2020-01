Da hatten sich die Kölner solche Sorgen vor Erling Haaland gemacht. Doch als der Dortmunder Shootingstar eingewechselt wurde, lag der zuvor viermal siegreiche FC bereits klar in Rückstand. Das Märchen des Norwegers ging aber trotzdem noch weiter.

Von Christian Hornung

Das 5:1 (2:0) für Borussia Dortmund war am Ende völlig in Ordnung, weil der nun zuminest für eine Nacht mit den Bayern punktgleiche Titelkandidat eine abgezockte und hochkonzentrierte Leistung zeigte. Es hätte für Köln sogar noch schlimmer kommen können.

Die Partie hatte vom Anpfiff weg sofort Schwung aufgenommen. Ein Solo von Jadon Sancho über die rechte Seite brachte die Kölner Deckung schon in der ersten Minute völlig in Unordnung, der Querpass des Engländers landete bei Raphael Guerreiro, dessen Flachschuss Timo Horn ganz alt aussehen ließ. Der zuletzt wieder stabilere FC-Keeper versuchte eine Fußabwehr, traf aber den Ball so kläglich, dass der zum Dortmunder 1:0 im linken Eck einschlug.

Videoassistent korrigiert Elfmeter-Entscheidung

Doch auch die BVB-Abwehr begann fahrig. Der Unterschied: Jan Thielmann kam ähnlich unbedrängt wie zuvor Guerreiro zum Abschluss, setzte den Ball aber deutlich neben das Tor. Danach rnahm aber sofort der Gastgeber wieder das Geschehen in die Hand, und Köln hatte zwei Schrecksekunden zu überstehen. In der 13. Minute zeigte Schiedsrichter Harm Osmers nach einer Grätsche von FC-Verteidiger Sebastiaan Bornauw auf den Elfmeterpunkt - obwohl Bornauw auch den Ball getroffen hatte. Der Videoassistent griff ein und wollte zwar ein Foul gesehen haben, das allerdings war dann außerhalb des Strafraums.

Den folgenden Freistoß von Marco Reus holte Horn aus dem Winkel, bei der anschließenden Ecke brauchte er die Unterstützung des Aluminiums: Mats Hummels köpfte die Kugel an die Latte. Was dem Ex-Nationalspieler als Vollstrecker nicht vergönnt war, gelang ihm dann aber als Vorbereiter: Mit einem brillant getimten langen Ball aus der eigenen Hälfte überspielte er die Kölner Abseitsfalle, aus der Rafael Czichos zu schläfrig herausgerückt war. Reus traf durch die Beine von Horn zum 2:0 (30.), durfte aber wegen der erhobenen Fahne des Linienrichters erst so richtig jubeln, nachdem wieder der Videoschiedsrichter eingegriffen hatte: kein Abseits, Tor zählt.

Skhiri scheitert an Bürki

Acht Minuten vor der Pause hätte der FC in die Partie zurückfinden können, doch Ellyes Skhiri traf nach einem schönen Steilpass von Mark Uth den Ball nicht richtig und spitzelte ihn nur BVB-Torhüter Roman Bürki in die Arme. Im Gegenzug verpasste Dortmund die Vorentscheidung: Guerreiro schickte Thorgan Hazard in die Tiefe, der den völlig überforderten Noah Katterbach stehen ließ und allein auf Horn zustürmte - diesmal glückte dem Kölner Schlussmann aber die Fußabwehr.

Doch dieses Versäumnis der Dortmunder holten sie drei Minuten nach dem Wiederanpfiff zügig nach: Reus spielte den Ball im Kölner Strafraum zu Sancho, der im Zweikampf aber noch Czichos vor sich hatte. Doch statt sich dem Duell zu stellen, hielt Czichos einen Sicherheitabstand von deutlich mehr als einer Armlänge - das nutzte Sancho, um den Ball unbedrängt zum 3:0 zu verwerten.

Uth verkürzt im zweiten Anlauf

Von Köln kam auch offensiv weiter wenig. In der 55. Minute tauchte Uth einmal frei vor Bürki auf, scheiterte aber aus kurzer Distanz am stark reagierenden Schweizer. Doch Uth blieb dran und wurde zehn Minuten später belohnt. Kingsley Ehizibué überlobte die Dortmunder Abseitsfalle, und die urkölsche Schalke-Leihgabe knallte den Ball per Halbvolley zum 1:3 in lange Eck.

Erst danach kam Erling Haaland. BVB-Coach Lucien Favre wartete bis zur 66. Minute, ehe er den Dreifach-Torschützen vom 5:3 in Augsburg einwechselte. Der vergab dann zwar Sekunden später seine erste Chance, schlug dann aber doch noch zu: Einen von Horn zu kurz abgewehrten Reus-Schuss staubte der 19-Jährige aus kurzer Distanz eiskalt zum 4:1 ab (77.).

Haaland aus fast unmöglichem Winkel

Danach konnten die Kölner froh sein, dass der starke Achraf Hakimi sowie Sancho weitere Großchancen liegenließen. Doch für Haaland galt das nicht: Er zauberte drei Minuten vor dem Ende einen Ball aus fast unmöglichem Winkel zum 5:1 ins Netz. Damit stellte Haaland auch gleich einen Bundesliga-Rekord auf: Für seine ersten fünf Treffer benötigte er insgesamt lediglich 57 Minuten.

FC-Manager Horst Heldt analysierte nach dem Schlusspfiff: "Wir haben verdient verloren, aber natürlich zu hoch. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber die haben wir dann einfach nicht sauber zu Ende gespielt."

"Spielerisch ein Schritt nach vorne"

Kölns Kapitän Jonas Hector war sauer: "Wir haben hier fünf Stück bekommen und die Tore viel zu einfach hergegeben - das darf einfach nicht passieren. Wir hatten einfach zu große Abstände und standen nicht kompakt genug." Dortmunds Kapitän Reus hingegen äußerte sich hochzufrieden: "Das war spielerisch ein Schritt nach vorne. Wir wollten weniger Fehler machen als zuvor in Augsburg und dem Gegner sofort zeigen, dass hier nichts zu holen ist. Das ist uns auch sehr gut gelungen."

Am nächsten Samstag (01.02.2020) gibt es erneut ein Heimspiel für den BVB. Dann empfängt Dortmund den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr). Der 1.FC Köln spielt einen Tag später gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr).

Quelle: sportschau.de