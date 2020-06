Der Hamburger SV hat mit einer krachenden 1:5 (0:2)-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen die letzte Aufstiegschance verspielt und bleibt mindestens für ein weiteres Jahr in der zweiten Liga.

Der HSV präsentierte sich vor allem in der ersten Hälfte und ganz am Ende völlig von der Rolle. Starteten die Hamburger noch mit mehr Ballbesitz, nahm das Unglück in der 13. Minute seinen Lauf.

Rick van Drongelen fälschte beim ersten Angriff des SV Sandhausen eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor. Der Treffer hinterließ Wirkung beim HSV - die Bälle wurden nun schon im Aufbau verloren. Und Sandhausen ließ sich nicht lange bitten. Kevin Behrens überwand HSV-Torwart Julian Pollersbeck nach einem schnellen Gegenstoß (21.).

Sandhausen verpasst höhere Führung

Das defensiv giftige Sandhausen erspielte sich danach weitere gute Gelegenheiten, vor allem Behrens hätte ein zweites Tor erzielen müssen (40.). Erst kurz vor der Pause fing sich Hamburg wieder etwas und hatte durch Martin Harnik auch mal eine Torchance (45.).

Die zweite Hälfte brachte bis zur 62. Minute keine große Änderung - bis Aaron Hunt im Strafraum gefoult wurde. Und der Kapitän drosch den Strafstoß mit einer bewundernswerten Coolness in den rechten Winkel. Weil Heidenheim parallel 0:3 in Bielefeld zurücklag, reichte dem HSV nun schon ein weiteres Tor zur Relegation.

Behrens sorgt für die Entscheidung

Doch die Hoffnung war vergebens, denn in 84. Minute erzielte Behrens dann doch noch seinen zweiten Treffer per Foulelfmeter. Josha Vagnoman hatte zuvor Philip Türpitz im Übereifer gefoult. Und es kam noch schlimmer. Mario Engels erzielte in der 88. Minute sogar noch den vierten Treffer für Sandhausen, das selbst lange in Abstiegsgefahr geschwebt hatte. Und den Schlusspunkt setzte ausgerechnet der ehemalige Hamburger Dennis Diekmeier mit dem 1:5

Die Hamburger verloren am Ende hochverdient und konnten nicht davon profitieren, dass Heidenheim ebenfalls eine klare Niederlage kassierte.

Quelle: sportschau.de