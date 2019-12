Die deutschen Handballerinnen haben ihre Erfolgsserie bei der WM in Japan auch gegen Angstgegner Dänemark fortgesetzt und vorzeitig die Hauptrunde erreicht.

Die ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann am Dienstag (03.12.2019) auch ihr drittes Vorrundenspiel gegen Mitfavorit Dänemark mit 26:25 (13:11) und kann in den verbleibenden zwei Spielen der schweren Gruppe B nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden.

Eckerle und Behnke überragen

Überragende Spielerin war erneut Torhüterin Dinah Eckerle mit etlichen Paraden. Russland-Legionärin Julia Behnke avancierte mit sieben Toren zur besten Werferin des deutschen Teams.

Die DHB-Auswahl hatte zuvor 19 Jahre lang kein Pflichtspiel gegen den Rekordolympiasieger gewonnen. In den ersten beiden Spielen hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bereits Siege gegen Brasilien (30:24) und Australien (34:8) gefeiert.

Führung über die gesamte Spielzeit

Während der gesamten Partie lagen die Däninnen nicht einmal in Führung. Das lag auch daran, dass die deutsche Mannschaft so loslegte, wie Bundestrainer Groener es erhofft hatte: mit einer starken Abwehr - und einer überragenden Torhüterin Eckerle. Schon in den ersten drei Minuten wehrte die 24-Jährige drei Würfe ab. "Wir hatten die Dänen in der Abwehr voll im Griff", sagte Groener.

Schon nach zwölf Minuten lag die DHB-Auswahl mit 6:1 in Führung. Großen Anteil daran hatte zum einen die deutsche Defensive, zum anderen der zunächst überraschend schwache Gegner. Die mit Weltklasse-Spielerinnen wie Torhüterin Sandra Toft oder Champions-League-Siegerin Anne Mette Hansen gespickte Mannschaft vergab beste Chancen und leistete sich technische Fehler. Erst nach rund 20 Minuten wurde Dänemark besser, aber auch die deutsche Mannschaft ließ nicht nach.

Jetzt gegen Frankreich

Der nächste deutsche Gegner ist am Mittwoch der schwach gestartete Welt- und Europameister Frankreich. Zum Abschluss wartet Asienmeister Südkorea auf die DHB-Auswahl. Die besten drei Teams ziehen in die Hauptrunde ein.

In Japan geht es für Deutschland auch um ein mögliches Olympia-Ticket: Um bei einem Qualifikationsturnier für Tokio 2020 dabei zu sein, muss der EM-Zehnte bei der WM eine Platzierung unter den ersten Sieben erreichen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 03.12.19, ab 22.50 Uhr

Quelle: sportschau.de