Fußball-Bundesliga Dortmund verschärft Bremens Krise

Gegen Werder Bremen tat sich Borussia Dortmund zunächst schwer. Erst in der zweiten Hälfte drehte der BVB auf, während Bremen erst die Ordnung und dann auch das Spiel verlor. Werder stellte einen Vereinsnegativrekord auf.

Der BVB gewann am Samstag (20.02.2020) nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0) und bleibt Tabellenführer FC Bayern München damit auf den Fersen. Die Tore für den BVB erzielten Dan-Axel Zagadou (52. Minute) und Erling Haaland (66.). Für die Bremer wird die Lage immer dramatischer: 14. Niederlage im 23. Ligaspiel, nur 17 Punkte, Platz 17.

Für das Team von Trainer Florian Kohfeldt war es zugleich die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und die sechste Heimpleite in Serie. So oft nacheinander hat Werder im Weserstadion noch nie verloren.

Bremens Defensive überrascht zunächst

In Bremen taten sich die Dortmunder lange Zeit sehr schwer, Lücken in Werders Defensive zu finden. Werder agierte erneut in einem 3-4-3 und wehrte sich zunächst sehr geschickt gegen die größere spielerische Überlegenheit der Gäste. Wenn der BVB in Ballbesitz war, zog sich Bremen zurück und machte die Räume im Mittelfeld ganz eng. Mit Erfolg: Zwar war der BVB in der ersten Hälfte die überlegene Mannschaft und hatte beinahe 60 Prozent Ballbesitz, doch Chancen erspielte sich die Mannschaft von Lucien Favre nicht. Bremens Defensive, die vor diesem Spiel schon 51 Gegentore kassiert hatte, stand in den ersten 45 Minuten sicher.

Zagadou schockt Werder

Erst nach der Pause wurden die Dortmunder zwingender. Nachdem Haaland zunächst noch eine Großchance vergeben hatte, gingen die Gäste nach der folgenden Ecke in Führung. Zagadou löste sich nach der Hereingabe von Jadon Sancho geschickt von Gegenspieler Davie Selke und vollendete mit dem linken Fuß elegant (52.). Für Werder war es schon der 16. Gegentreffer nach einer Standardsituation. Mit der Ordnung in Bremens Defensive war es nun vorbei.

Haaland vergibt und trifft dann doch

Wenig später hätte Haaland die Partie bereits entscheiden können, er scheiterte aber nach feinem Zuspiel von Guerreiro an Pavlenka. Werder war zwar weiter bemüht, im Spiel nach vorne gelang der Mannschaft aber nichts. Und so machte doch noch Haaland den Unterschied aus: Nach schöner Kombination über Sancho und Achraf Hakimi war der Norweger in der Mitte zur Stelle und erzielte wuchtig den 2:0-Endstand. Damit baute Haaland seine unglaubliche Bilanz weiter aus: Es war erst sein sechstes Bundesligaspiel, aber bereits sein neunter Treffer.

Für Dortmund geht es am nächsten Samstag (29.02.2020, 15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Werder Bremen hat einen Tag länger Pause und ist dann um 18 Uhr im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gefordert.

Quelle: sportschau.de