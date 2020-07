Leverkusen zu nachlässig Bayern gewinnt den DFB-Pokal

Bayern München hat den DFB-Pokal verteidigt. Im Finale war Bayer Leverkusen nicht chancenlos, am Ende aber zu nachlässig.

Die Bayern gewannen mit 4:2 (2:0) gegen Leverkusen und holten so zum 20. Mal den DFB-Pokal. Zudem war es das 13. Double aus Meisterschaft und Pokal für die Bayern.

Das Spiel fand wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer im Berliner Olympiastadion statt. "Es tut mir so wahnsinnig leid, dass ihr heute keine Zuschauer gehabt habt", sagte DFB-Präsident Fritz Keller vor der Siegerehrung zu den Spielern. Er hoffe, dass dies einmalig bleibe.

Alaba und Gnabry bestrafen Leverkusens Fehler zu Beginn

Die Bayern bestraften Leverkusens Fehler konsequent. Edmond Tapsoba hatte Robert Lewandowski unnötig umgestoßen, David Alaba zirkelte den fälligen Freistoß aus 17 Metern mit links in den rechten Winkel. "Wir wollten eigentlich was anderes versuchen, dann habe ich mich umentschieden - Gott sei Dank hat das gut geklappt.", sagte Alaba in der Sportschau.

Wenig später leistete sich Leverkusen einen Ballverlust im Mittelfeld, Joshua Kimmich spielte Serge Gnabry auf der rechten Seite frei und der traf mit einem Rechtsschuss von rechts ins linke Eck zum 2:0. Leverkusen gelang es kaum, Druck auf das Tor der Bayern auszuüben.

Szene DFB-Pokalfinale zwischen Leverkusen und München 2020

Volland vergibt die Chance zum Anschluss, Hradecky patzt

Nach der Pause hatte Leverkusen seine beste Phase, blieb aber fehlerhaft. Moussa Diaby trieb den Ball rechts nach vorne und spielte den völlig frei stehenden Kevin Volland an - doch der traf den Ball nicht (57.).

Und so stand es schnell 3:0 statt 2:1. Lewandowski bekam einen langen Pass von Torwart Manuel Neuer und zog aus 30 Metern unverhofft ab, Leverkusens überraschter Schlussmann Lukas Hradecky boxte sich den Ball selbst durch die Beine ins Tor (59.).

Leverkusen vergibt Chancen, Lewandowski trifft

Leverkusen blieb in Schlussphase trotzdem nicht chancenlos. Sven Bender gelang nach einer Ecke per Kopf ein Tor (64.). Mehrere Möglichkeiten zu einem zweiten Tor ließ Leverkusen ungenutzt oder spielte Konter nicht konsequent zu Ende - die Summe aller Nachlässigkeiten war gegen die starken Bayern zu viel.

Und so spielten die Bayern über Ivan Perisic bei einem Konter sehenswert das 4:1 durch Lewandowski heraus (89.), der Hradecky technisch fein überlupfte. Nach einem Handspiel von Alphonso Davies erzielte Kai Havertz in der Nachspielzeit noch per Strafstoß das zweite Tor für Leverkusen (90.+5).

Beide Teams nun mit Hoffnungen im Europapokal

Die Bayern haben nun das Double sicher - möglich bleibt aber auch ein Triple wie 2013. Im August soll in Portugal das Finalturnier um die Champions League ausgespielt werden. Für die Bayern steht im Achtelfinale nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel noch das Rückspiel gegen Chelsea aus. Die Auslosung der Spiele beim Finalturnier ist für den kommenden Freitag geplant.

Auch das Finalturnier der Europa League wird am Freitag ausgelost, Bayer Leverkusen ist dort noch vertreten. Im Achtelfinale hat die Mannschaft bei den Glasgow Rangers mit 3:1 gewonnen. Das Turnier soll in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Leverkusen ausgetragen werden.

Quelle: sportschau.de