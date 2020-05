Die Saison der 3. Liga wird wie geplant am kommenden Samstag, 30. Mai, fortgesetzt. Auf dem Außerordentlichen Bundestag stimmten 222 der 250 Delegierten am Montag für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich. Auch die Frauen-Bundesliga nimmt ihren Spieltbetrieb am kommenden Freitag (29. Mai) wieder auf.

Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung. Der Antrag hatte vorgesehen, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalliga gibt. Die Tabelle sollte nach 27 Spieltagen gewertet werden.

"Das klare Votum hat gezeigt, dass die Lautesten nicht immer Recht bekommen. Wir haben gelebte Demokratie erlebt", sagte DFB-Präsident Fritz Keller: "Ich hoffe und freue mich, wenn wir alle irgendwann wieder bei einer Wurst und einem Bier am Platz stehen und unseren geliebten Sport genießen können."

Frauen-Bundesliga startet wieder am Freitag

Wie erwartet grünes Licht gab es auch für die Fortsetzung der Frauen-Bundesliga. Das Votum der Delegierten fiel einstimmig aus. Die Mehrheit der Vereine hatte sich bereits im Vorfeld dafür ausgesprochen.

Zuvor hatte DFB-Vizepräsident Rainer Koch die Drittliga-Vereine scharf kritisiert. Man habe seit Wochen den Eindruck, dass es "in Zeiten der Corona-Pandemie nur um die Sorgen und Nöte von 20 Vereinen der 3. Liga" gehe, sagte Koch.

Dieses für den Fußball in Deutschland "unwürdige Schauspiel" sei "unerträglich und nicht länger hinzunehmen". Der DFB sei "nicht der Spielball einiger weniger, die noch dazu untereinander zerstritten sind".

Bombardement an Anwaltsschreiben

Der Chef des Bayerischen Fußballverbandes beklagte zudem, dass der DFB seit Tagen mit Anwaltsschreiben von Vereinen "geradezu bombardiert" werde. Dieser Zustand könne so nicht weitergehen, forderte Koch.

Er befürchte allerdings, dass sich "die Anwälte der Vereine, die in der Abstimmung unterliegen, auf den Weg zu den Gerichten machen", sagte Koch. Der 61-Jährige appellierte: "Finden wir zu Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zurück."

Keine zweigleisige Liga

Eine Spaltung in zwei Ligen wird es auf jeden Fall nicht geben. Einen Antrag des Saarländischen Fußball-Verbandes, die 3. Liga in zwei Staffeln zu teilen, wurde abgelehnt. Mit 18 von 253 Stimmen dafür verfehlten die Antragsteller die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich.

Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden. Ziel war es, die Reisekosten der Vereine zu senken. Außerdem wäre die Zahl der regionalen Duelle erhöht worden, wodurch man sich mehr Zuschauereinnahmen erhofft hatte.

Finanzchef spricht von "potenziell existenzbedrohender" Krise

Die Coronakrise könnte den DFB in eine "potenziell existenzbedrohende Situation" bringen, sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge auf derselben Veranstaltung. "Der DFB befindet sich in der tiefsten wirtschaftlichen Krise der jüngeren Vergangenheit", sagte Osnabrügge. Diese erfordere "tiefgreifende Einschnitte".

Osnabrügge versicherte auf der Grundlage eines wöchentlich aktualisierten Liquiditäts-Checks, dass die Liquidität des DFB "ohne Einschränkungen bis zum Dezember 2020 gegeben" sei. Im schlimmsten Fall würde der DFB bis zum Jahresende 96,5 Millionen Euro weniger als geplant einnehmen. Bei diesem Szenario stünde ein Minus von 77 Millionen Euro zu Buche. 13,8 Millionen Euro davon wären nicht durch Rücklagen gedeckt.

Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals wäre der Verband allerdings nicht pleite. Entlassungen will der DFB vermeiden, auch wenn es ab dem 1. Mai in Teilbereichen zu Kurzarbeit gekommen ist. Die geplanten Lohnerhöhungen wurden ausgesetzt, die hauptamtliche Spitze hat sich zu einem Gehaltsverzicht zwischen 10 und 30 Prozent bereit erklärt.

Quelle: sportschau.de