Serge Gnabry (Mitte) trifft zum Ausgleich gegen Nordirland

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation mit einem klaren Heimsieg gegen Nordirland Lostopf 1 bei der Auslosung der Endrunde erreicht und wird bei der EURO 2020 zudem drei Heimspiele in München haben.

Nach einem frühen Rückstand gewann die deutsche Mannschaft mit einem begeisternden Spiel mit 6:1 (2:1) gegen Nordirland und sicherte sich so den Gruppensieg vor den Niederlanden.

Lostopf 1 und drei Heimspiele

Deutschland befindet sich damit bei der Auslosung der Endrunde in Lostopf 1. Dadurch, dass sich Ungarn nicht direkt für die Endrunde qualifiziert hat, sind dem DFB-Team zudem in der Gruppenphase drei Heimspiele in München sicher.

Schneller Rückstand, gute Reaktion

Die deutsche Mannschaft geriet gegen Nordirland früh in Rückstand. Michael Smith zog aus 25 Metern ab und traf ins untere linke Eck zur Führung für Nordirland (8. Minute).

Deutschland berappelte sich jedoch schnell: Serge Gnabry schoss aus sechs Metern den Torwart an (10.), Ilkay Gündogan köpfte den Ball kurze Zeit später an den Pfosten (11.) und dann traf Gnabry zum Ausgleich (19.). Bei seinem sehenswerten Tor ins rechte obere Eck nutzte er eine starke Vorarbeit von Jonas Hector. Lange Zeit machte Deutschland zu wenig aus seiner Überlegenheit. Doch kurz vor der Pause flankte erneut Hector von links, Gnabry verpasste in der Mitte, aber Leon Goretzka grätschte den Ball zum 2:1 ins Tor (44.).

Überragender Gnabry erhöht weiter

Nach der Pause machte Deutschland schnell alles klar, denn sie hatte klare Überlegenheit in Sachen Ballbesitz, viele gute Chancen und einen Serge Gnabry in bester Form. In der 47. Minute erhöhte Gnabry mit einem Rechtsschuss nach der Vorarbeit von Lukas Klostermann auf 3:1.

Nach einem starken Pass von Julian Brandt gelang ihm durchsetzungsstark im Strafraum sein drittes Tor (60.). Wiederum Goretzka traf in der 73. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, Julian Brandt veredelte den starken Auftritt der deutschen Mannschaft mit dem 6:1 (90.+1).

Quelle: sportschau.de