Sechs Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage - so die Bilanz der DFB-Elf 2019. Mit einem weiteren Sieg gegen Nordirland in Frankfurt am Dienstag (19.11., 20.45 Uhr) würde die Fußball-Nationalmannschaft Platz eins in der EM-Qualifikationsgruppe und einen Platz im besten Lostopf für die Endrunde 2020 sichern.

AUSGANGSLAGE:

Deutschland und die Niederlande sind für die EM qualifiziert. Mit einem Sieg gegen Nordirland wäre die DFB-Elf auch Erster in der Gruppe C. Bei einem Remis oder einer Niederlage würden die Niederlande mit einem Sieg in Estland wieder vorbeiziehen. Nordirland und Weißrussland dürfen aufgrund ihrer Platzierungen in der Nations League in den Playoffs im März noch um ein EM-Ticket spielen. Nur Estland ist 2020 definitiv nicht dabei.

PERSONAL:

Verletzungen zogen sich speziell durch die gesamte zweite Jahreshälfte. Nach Leroy Sané, Niklas Süle, Julian Draxler, Thilo Kehrer und Kevin Trapp erwischte es nun auch noch Luca Waldschmidt. Gegen Nordirland will Löw einerseits dem Team die Möglichkeit geben, sich einzuspielen, aber auch "den einen oder anderen Spieler noch mal sehen". Marc-André ter Stegen bekommt eine weitere Bewährungschance im Tor, Jonas Hector kommt nach einem Jahr wieder als Linksverteidiger zum Einsatz. In der Schaltzentrale spielen Toni Kroos, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan.

GEGNER:

Vor 36 Jahren überraschte Nordirland die deutsche Auswahl in der EM-Qualifikation. In Hamburg schoss Norman Whiteside die Nordiren zu einem 1:0. Schon im Hinspiel hatte Nordirland mit 1:0 in Belfast gewonnen. Auswirkungen auf die Endrunde 1984 hatte das nicht. Deutschland war dabei, Nordirland nicht. Auch in der laufenden Qualifikation war das Team von Trainer Michael O'Neill für Löw ein überraschend starker Kontrahent. Beim deutschen 2:0 im Hinspiel im September wurde lange gezittert. Mit dem 0:0 gegen die Niederlande verhalfen die Nordiren der DFB-Elf am Samstag zu Platz eins in der Gruppe C.

PERSPEKTIVE:

Das Länderspieljahr ist mit der Nordirland-Partie vorbei. Es gibt aber noch einen Termin. In Bukarest werden am 30. November die EM-Gruppen ausgelost (im Livestream bei sportschau.de).

Das EM-Jahr 2020 beginnt mit zwei Testspielen Ende März, eines davon in Madrid gegen Spanien. Das knapp zweiwöchige Trainingslager findet Ende Mai/Anfang Juni in Seefeld in Tirol statt - inklusive eines Abstechers zu einem Testspiel in Basel gegen die Schweiz. Die EM beginnt für die DFB-Elf mit dem ersten Gruppenspiel am 16. Juni.

