Borussia Dortmund wird sein Spiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain vor leeren Rängen spielen müssen. Frankreich untersagte wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen, PSG musste sich dem als Gastgeber fügen.

Diese Entscheidung gab die Polizei-Präfektur von Paris am Montag bekannt, das Spiel findet am Mittwoch (11.03.2020, 21 Uhr) statt. Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran hatte am Sonntag (08.03.2020) mitgeteilt, dass es keine Großveranstaltungen in Frankreich mehr geben dürfe.

Frankreich mit hohen Infektionszahlen

Véran sagte, von den Verboten großer Versammlungen könnten Demonstrationen, Examen und öffentlicher Verkehr ausgenommen werden, weil diese "nützlich für das Leben des Landes" seien. Auch die in der kommenden Woche anstehenden Kommunalwahlen könnten wohl stattfinden, deutete er an. Für Fußballspiele gilt das nicht, und damit betrifft das Verbot auch Borussia Dortmunds Spiel in Paris.

"Die kommenden Wochen werden schwierig", sagte Véran nach einem von Präsident Emmanuel Macron einberufenen Krisentreffen. Frankreich verzeichnete am Sonntag einen Anstieg der Coronavirus-Fälle von 19 Prozent auf 1126. 19 Personen sind bisher an der von dem neuen Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

