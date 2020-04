Die Bundesliga hat noch keinen konkreten Termin für die Fortsetzung der Bundesliga genannt. Das müsse die Politik entscheiden, so DFL-Chef Christian Seifert nach einer Vollversammlung der Klubs: "Wenn es dann der 9. Mai wäre, wären wir aber bereit." Seifert richtete die Fans darauf ein, dass es bis ins Frühjahr 2021 Spiele ohne Zuschauer geben könne.

Die Spielzeit solle zwar möglichst bis zum 30. Juni beendet werden, aber eine Verlängerung bis in den Juli hinein sei möglich und mit den relevanten Partnern abgesprochen. Seifert stellte am Donnerstag (23.04.20) in einer Medienkonferenz nach der Versammlung heraus, dass die Fortführung der beiden höchsten Ligen für das wirtschaftliche Überleben vieler Vereine enorm wichtig sei. Er äußerte Verständnis dafür, dass es Kritik an dem unbedingten Willen des Fußballs gebe, möglichst schnell die Saison zu beenden. Gleichfalls sei es aber eben aus den ökonomischen Gründen nötig.

Um das Produkt Fußball herzustellen, brauche es eben "gewisse Rahmenbedingungen". Dafür lege die DFL nun ihre Pläne vor. Wenn es nicht gelinge, ein umsetzbares und genehmigungsfähiges Konzept zu präsentieren, "dann ist das eben so und dann wäre das auch zu akzeptieren", sagte Seifert. Sollte eine Rückkehr in den Spielbetrieb zeitnah nicht möglich sein, müsse klar sein, "dass wir die Bundesliga auch in einigen Monaten nicht spielen werden. Dann wäre die Bundesliga irgendwann ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise", sagte Seifert. Geisterspiele ohne Zuschauer seien derzeit "die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung", fügte Seifert hinzu.

"Das bestmögliche Worst-Case-Szenario"

Der Geschäftsführer richtete die Fans auf eine möglichicherweise lange Zeit ohne Stadionbesuch ein: "Wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar, März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen." Über den Saisonstart der Spielzeit 2020/21 mache sich die DFL derzeit noch keine Gedanken. Derzeit sei es der richtige Ansatz, "in kürzeren Etappen" zu planen. "Wir planen das bestmögliche Worst-Case-Szenario, wie es ein Klubvertreter heute ausdrückte", sagte Seifert.

Einigung mit "fast allen Medienpartnern"

Er teilte zudem mit, dass es "mit fast allen Medienpartnern" eine vorzeitige Einigung über die Zahlung von TV-Geldern gegeben habe. Durch die etwa 300 Millionen Euro sei die Liquidität der Vereine bis zum 30. Juni gesichert, so Seifert. Teilsummen müssten aber bei einem möglichen späteren Abbruch auch wieder zurückgezahlt werden. Mit welchem Partner es keine Einigung gegeben habe, verschwieg Seifert.

Indirekt bestätigte der DFL-Boss, dass sowohl die ARD als auch das ZDF als Öffentlich-Rechtliche Sender zahlen werden. Nach Medienberichten dürfte es sich bei "Eurosport" um den Medienpartner handeln, der sich nicht mit der DFL einigte. "Eurosport" hat die Übertragungsrechte an den Streamingdienst "Dazn" sublizenziert.

Zahlung an 3. Liga und Frauen-Bundesliga

DFL-Geschäftsführer Seifert bestätigte zudem eine Zahlung von 7,5 Millionen Euro an die Vereine der 3. Liga und Frauen-Bundesliga. "Diese Unterstützungszahlung ist an keine weitere Bedingung geknüpft. Das Präsidium dankt den Champions-League-Klubs für die Initiative zur Bereitstellung des Solidarfonds", sagte Seifert. Zuvor hatten "Der Spiegel" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen haben zu Beginn der Krise 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um bedrohten Klubs zu helfen. Allerdings waren dabei 12,5 Millionen Euro zugesagt aus Mediengeldern, die erst in der kommenden Saison gezahlt werden sollen.

Spieltag bei Wiederbeginn offen

Seifert ließ offen, mit welchem Spieltag die Saison fortgesetzt wird: "Das ist eine Entscheidung der DFL, und diese Entscheidung ist noch nicht getroffen worden." Nach einem Bericht von "Bild" solle die Liga auf jeden Fall mit dem 26. Spieltag weitergehen, an dem in der Bundesliga unter anderem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ansteht. Normalerweise hätte dieser Spieltag am Freitag (13.03.20) beginnen sollen. Am Morgen dieses Tages war er jedoch abgesagt worden. Zwei Tage zuvor hatte es das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln noch gegeben, allerdings schon ohne Zuschauer.

Die DFL errechnete bis zum Saisonende einen Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests für die 36 Klubs. Ein entsprechendes Papier vom 17. April, das auch die verschiedenen Terminszenarien enthielt, veröffentlichte "Bild" am Morgen. Die Teste würden etwa 2,5 Millionen Euro kosten, heißt es in dem Dokument. Darin wird betont, dass selbst zwei Tests pro Person und Woche nur "knapp 0,4 Prozent der gesamt in Deutschland durchgeführten Tests pro Tag entsprechen" würden. Zuvor hatten schon "Der Spiegel" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ein von der Task Force erarbeitetes Dokument für die Fortsetzung des Spielbetriebs enthüllt, die FAZ zusätzlich das "Medizinische Konzept für Training und Spielbetrieb im professionellen Fußball in den Monaten April bis Juli 2020".

