Union Berlin hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart reichte den Eisernen eine aufopferungsvolle Defensivleistung.

Von Christian Hornung

Das 0:0 an der Alten Försterei reichte der Mannschaft von Urs Fischer nach dem 2:2 im Hinspiel wegen der mehr erzielten Auswärtstore. Es war nach dem Spielverlauf ausgesprochen glücklich für den Zweitliga-Dritten der Saison 2018/19, auch wenn er sich im zweiten Durchgang deutlich steigerte und auch selbst gute Chancen hatte, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Stuttgart schädigt sich selbst

Zu Beginn spielte aber nur Stuttgart und wäre beinahe schon in der 5. Minute in Führung gegangen, doch der Schuss von Ozan Kabak aus fünf Metern wurde geblockt. Vier Minuten später holte der VfB das Versäumte dann zunächst nach - Dennis Aogo verwandelte einen direkten Freistoß aus 20 Metern knallhart ins linke Eck. Doch weil sein Teamkollege Nicólas Gonzalez die hanebüchene Idee hatte, sich meterweit ins Abseits und auch noch genau in die Sichtlinie des Union-Torwarts Rafal Gikiewicz zu stellen, nahm Schiedsrichter Christian Dingert den zunächst gegebenen Treffer nach ausführlichem Studium der Videoaufzeichnungen wieder zurück.

Und das hausgemachte Pech beim VfB setzte sich fort: In der 20. Minute rauschten die beiden Innenververteidiger Ozan Kabak und Holger Badstuber im Luftkampf mit dem Berliner Sebastian Andersson mit den Köpfen frontal aneinander - beide trugen blutende Platzwunden davon und mussten mit dicken Kopfverbänden bis zum Schlusspfiff weiterspielen.

Union offensiv zunächst unsichtbar

Von den Eisernen kam in der ersten Halbzeit offensiv gar nichts, keine Idee, kein vernünftig vorgetragener Angriff und schon gar keine Torchance. Doch die Stuttgarter nutzten das nicht: Erst vergab Anastasios Donis zweimal, dann scheiterte Christian Gentner mit einem Schuss aus der Distanz an Gikiewicz. Die totale Passivität von Union wäre in der 45. Minute fast bestraft worden, doch wieder war es Gikiewicz, der einen platzierten 25-Meter-Schlenzer von Steven Zuber aus dem rechten Eck fischte.

Im zweiten Durchgang musste Gonzalez, vielleicht auch wegen seiner unglaublichen Abseitsaktion aus der 9. Minute, in der Kabine bleiben, für ihn brachte VfB-Trainer Nico Willig Mario Gomez. Die Überlegenheit der Gäste hielt an, erst in der 53. Minute brachte Berlins Mittelfeldspieler Grischa Prömel den ersten Schuss auf das Stuttgarter Tor zustande - Ron-Robert Zieler hatte damit aber keine Mühe.

Abdullahi trifft zweimal den Pfosten

Doch immerhin war das offensichtlich ein Mutmacher für die Eisernen. Erst legte sich Prömel in der 63. Minute frei vor dem VfB-Tor den Ball zu weit vor, dann hatte Suleiman Abdullahi binnen zwei Minuten gleich zwei Riesenchancen. Erst setzte er einen Flachschuss aus halbrechter Position an den rechten Pfosten, kurz danach spitzelte er den Ball im Fallen nach einem Zweikampf mit Ozan Kabak erneut ans Aluminium.

Danach kam vom VfB bis auf einen gefährlichen 22-Meter-Kracher von Benjamin Pavard in der 88. Minute, den Gikiewicz parierte, nicht mehr viel nach vorne. Union erkämpfte sich ein Spiel auf Augenhöhe und stand bis zum Schlusspfiff defensiv herausragend. Der Jubel in Köpenick war danach wie schon vorher die Stimmung im gesamten Match riesig - und letztlich auch verdient.

