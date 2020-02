Bundesliga Frankfurt fertigt Augsburg ab

Es ist eine kaum zu glaubende Geschichte: Frankfurts Abwehrspieler Timothy Chandler hat mit dem ersten Doppelpack seiner Bundesliga-Karriere seine Eintracht auf die Siegerstraße gegen den FC Augsburg gebracht. Es waren seine Saisontreffer drei und vier im aktuellen Jahr. Auch Filip Kostic traf zweimal.

Von Jo Herold

Chandler hatte die Hessen spät in der ersten Halbzeit mit einem Treffer nach Stürmermanier in Führung gebracht: Nach feinem Zuspiel von Dominik Kohr löste sich der US-Amerikaner im Strafraum halbrechts perfekt von zwei Augsburger Gegenspielern und jagte den Ball mit einem Vollspannschuss unter die Latte. Keine Abwehrchance für Augsburgs Ersatzkeeper Tomas Koubek.

"Mittelstürmer" Chandler mit Treffern drei und vier im Jahr 2020

Auch den zweiten Treffer der Frankfurter machte "Mittelstürmer" Chandler: Nach einer Ecke von der linken Seite trieb sich der Verteidiger am kurzen Pfosten offenbar außerhalb des Radars der Augsburger Abwehrspieler herum. Die Hereingabe kam mustergültig auf Chandler, der den Ball zur 2:0-Führung für die Gastgeber einnickte. Koubek hatte aus kurzer Distanz erneut keine realistische Abwehrchance. "Ich habe noch nie zweimal getroffen, normalerweise habe ich zweimal in einer Saison getroffen", freute sich Chandler nach dem Spiel am ARD-Mikrofon, "ich bin überglücklich. Wir haben einen Super-Auftritt hingelegt. Das war ein Top-Freitagabend für uns und für die Fans."

Zu Beginn der Partie hatten die Gäste aus Schwaben die besseren Chancen: Ruben Vargas prüfte Kevin Trapp aus kurzer Disatanz, der aber parieren konnte. Gegen Alfred Finnbogason muss nach einer Viertelstunde Kohr sein ganzes Können abrufen, um einen Rückstand zu verhindern. Nach einer guten halben Stunde war es dann aber Frankfurts Chandler, der seinen Torhunger erstmals mit einem Kopfball aufs Tor zeigte: Noch konnte FCA-Schlussmann Koubek seinen Kasten sauber halten. Aber keine fünf Minuten länger.

Frankfurt beginnt zweite Halbzeit fulminant

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts wollten die Hausherren schnell das nächste Tor erzielen - Kohr prüfte Koubek aus 25 Metern mit einem Hammerschuss, der Keeper lenkte den Ball zur Ecke, nach der Chandler zum zwiten Mal traf. Wieder war es Koubek, der den dritten Treffer der Eintracht gegen André Silva verhinderte (53.) - allerdings nicht nachhaltig. Denn der Portugiese tauchte nur drei Minuten später erneut vor dem Augsburger Schlussmann auf und schob den Ball ein zum 3:0. Filip Kostic stellte mit zwei späten Treffern den Endstand her. "Das war natürlich ein Statement, jetzt so kurz vor den schweren Wochen, jetzt auch noch mit der Europa League", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic nach dem Spiel.

"Bezahlen" musste die Eintracht ihren klaren Heimsieg mit einer Verletzung ihres Kapitäns David Abraham, der nach 29. Minuten vom Platz musste und die Kapitänsbinde an Makoto Hasebe übergab. Über die Schwere der Verletzung Abrahams war bis zum Spielende noch nichts bekannt. Auch Mijat Gacinovic musste vom Platz, nachdem er sich in der zweiten Halbzeit auf dem Platz übergeben hatte.

Am nächsten Spieltag ist die Eintracht wieder freitags dran (14.02.20), dieses Mal als Gast bei Borussia Dortmund. Augsburg spielt am Samstag (15.30 Uhr) zuhause gegen den SC Freiburg.

Quelle: sportschau.de