Borussia Dortmund entgeht im eigenen Stadion nur knapp einer Blamage gegen den SC Paderborn. Nach 0:3-Pausen-Rückstand schafften die Dortmunder noch ein 3:3-Remis.

Der SC Paderborn schnupperte lange Zeit an einer Sensation, ehe Kapitän Marco Reus mit seinem Kopfball-Treffer in der Nachspielzeit (90.+2.) dafür sorgte, dass die Dortmunder wenigstens einen Punkt am Ort behielten. Paderborns Stürmer Streli Mamba (5./37.) sowie Gerrit Holtmann (43.) hatten eine 3:0-Halbzeitführung für den krassen Außenseiter herausgeschossen. Für Dortmund trafen neben Reus Jadon Sancho (47.) und Axel Witsel (84.). Der BVB verpasste den Sprung auf Rang zwei, verbesserte sich aber auf den fünften Platz. Paderborn bleibt Letzter.

Reus zürnt: "Das war absolute Sch..."

"Meine Jungs waren am Ende platt, leider haben wir noch den Ausgleich kassiert. Schade, aber es war nicht unverdient", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart. "Wir müssen uns bei allen Leuten für die Leistung entschuldigen. Ich habe keine Erklärung für die erste Halbzeit. Man hat sich richtig geschämt. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße", sagte Reus und fügte hinzu: "Darüber müssen wir sprechen, anders geht es nicht. Wir haben richtig einen mitbekommen. Der Trainer stellt uns super ein. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Leistung zu zeigen."

Die erste Halbzeit grenzte an eine Demontage. Der Underdog aus Oswestfalen nahm den hohen Favoriten nach allen Regeln der Kunst auseinander. Zunächst stand Streli Mamba im Fokus. Der Paderborner Stürmer, der in der vergangenen Saison noch für Cottbus spielte, erwischte die Borussen nach fünf Minuten eiskalt, als er einen perfekten Pass von Kai Pröger von der rechten Seite trocken verwertete. In der 37. Minute war Mamba wieder zur Stelle, diesmal wurde er steil von Ben Zolinski geschickt, düpierte die desolate BVB-Hintermannschaft und schoss dann den Ball Roman Bürki durch die Beine.

Weigl viel zu langsam

Damit nicht genug. Zwei Minuten vor dem Abpfiff lief Holtmann dem viel zu langsamen BVB-Innenverteidiger Julian Weigl auf und davon und schenkte Bürki ebenfalls einen ein (43.) - 0:3 zur Pause aus Dortmunder Sicht. Fassungslose Blicke bei den Dortmunder Veranwortlichen, während ein Pfeifkonzert der eigenen Anhänger die Schwarz-Gelben in die Kabine begleitete. Den Weg dahin hatte der blasse Stürmer Paco Alcacer schon kurz vor dem Halbzeitpfiff genommen. Er musste verletzt raus und wurde durch Nationalspieler Julian Brandt ersetzt.

Zur zweiten Halbzeit stellt Trainer Favre dann komplett um. Thorgan Hazard kam für den schwachen Mo Dahoud, Achraf Hakimi ersetzte Nico Schulz. Die Wechsel zündeten sofort. Eine Hereingabe von Hakimi verwertete Sancho zum 1:3 (47.). Wenig später ließ Reus eine sehr gute Chance zum Anschlusstreffer aus. Doch der ganz große Sturmlauf auf das Paderborner Tor blieb aus. Im Gegenteil: In der 64. Minute hatte wieder Mamba die große Chance, auf 4:1 zu erhöhen, verfehlte das Tor aber knapp.

Kein großer Jubel über den Ausgleich

Die Paderborner konzentrierten sich fortan auf die Defensivarbeit - zunächst mit Erfolg. Wenn dann mal ein Dortmunder Schuss auf das Tor kam wie von Brandt, dann war Torwart Leopold Zingerle auf dem Posten. Erst als Axel Witsel in der 84. Minute nach Flanke von Mats Hummels zum 2:3 einköpfte, wurde es richtig spannend. Am Ende setzte Nationalspieler Reus den Schlusspunkt. Großen Jubel löste der späte Treffer bei den Dortmundern aber nicht aus.

Am nächsten Samstag (15.30 Uhr, 30.11.2019) gastieren die Borussen bei Hertha BSC. Zeitgleich empfangen die Paderborner RB Leipzig im eigenen Stadion.

