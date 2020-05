Fußball-Bundesliga Bayern mit Kantersieg gegen Düsseldorf

Auf dem Weg zu einem weiteren Meistertitel hat der FC Bayern einen Pflichtsieg eingefahren. Dabei zeigten sich die Münchner gegen Fortuna Düsseldorf enorm spielfreudig. Robert Lewandowski feierte eine Premiere.

Am Ende des einseitigen Spiels stand am Samstag (30.05.20) ein 5:0 (3:0)-Sieg auf der Anzeigetafel. Den Bayern fehlen damit aus den verbleibenden fünf Partien noch drei Siege, um zum achten Mal hintereinander Meister zu werden.

Trainer Hansi Flick hatte nach dem 1:0-Sieg am Dienstag bei Borussia Dortmund gefordert, die Spannung auch gegen den Tabellen-16. hochzuhalten. Seine Spieler taten ihm den Gefallen. Von der ersten Minute an ließen sie keinen Zweifel daran, dass es in diesem Spiele keine Überraschung gegen wird.

In der 15. Minute zahlte sich die Überlegenheit zum ersten Mal aus. Mathias Jörgensen lenkte den Ball in eigene Tor. Da der (missglückte) Schuss von Benjamin Pavard wohl am Tor vorbeigegangenen wäre, wertete die DFL den Treffer als Eigentor.

Lewandowski mit erstem Tor gegen Fortuna

Der franzöische Weltmeister war es dann aber 14 Minuten zweifelsfrei selbst, der den zweiten Treffer erzielte. Pavard köpfte einen Eckstoß per Aufsetzer ins Netz.

Ein wunderbarer Angriff kurz vor der Pause brachte dann eine Premiere. Nach doppeltem Rückpass von Joshua Kimmich und Thomas Müller schoss Robert Lewandowski sein erstes Tor in einem Pflichtspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Er ist nun einer von drei Spielern, die gegen alle aktuellen Bundesligakontrahenten trafen. Die beiden anderen sind Kevin Volland von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmunds Marco Reus.

Der zweite Streich folgt sogleich

Der Bann war somit gebrochen. In der zweiten Halbzeit dauerte es keine fünf Minuten, bis Lewandowski erneut traf, dieses Mal per Hacke nach Flanke von Serge Gnabry.

Die Fortuna, die sich vor der Pause noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut verkaufte, ließ nun nach. Der Treffer von Alphonso Davies wäre mit energischerem Einsatz zu verhindern gewesen. Aber so gelang dem Kanadier sein viertes Saisontor (52.).

Pech für Kastenmeier

Wie schon beim 4:0, fand der Ball durch die Beine von Florian Kastenmeier den Weg ins Tor. Aber dem Torhüter der Fortuna war an diesem Tag noch der geringste Vorwurf zu machen.

Auch in der letzten halben Stunde ergaben sich noch weitere Chancen für die Bayern, aber auch wegen der vielen Wechsel verlor ihr Spiel ein bisschen an Fluss. Der Fortuna war es recht.

Am 30. Spieltag steht für den FC Bayern die schwierige Aufgabe bei Bayer Leverkusen an. Zeitgleich am Samstag (06.06.20) ab 15.30 Uhr trifft Fortuna Düsseldorf auf 1899 Hoffenheim.

Quelle: sportschau.de