Bis drei Minuten vor dem Ende sah es so aus, als würde der FC Bayern im Titelkampf der Bundesliga zwei wichtige Punkte gegen Schlusslicht SC Paderborn liegenlassen. Doch dann rettete mal wieder Robert Lewandowski den Rekordmeister.

Von Christian Hornung

Beim 3:2 (1:1) verdienten sich die Gäste einmal mehr ein Sonderlob für eine engagierte, kampf- und vor allem auch spielstarke Vorstellung. Die Punkte blieben ihnen aber erneut vorenthalten.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart zog am Ende der Partie ein Fazit, das man schon häufiger von ihm gehört hat: "Wir haben absolut alles rausgehauen und waren sehr nah dran, hier etwas mitzunehmen. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, als der Druck der Bayern immer größer wurde." SCP-Stürmer Denis Srbeny sagte kopfschüttelnd: "Natürlich nehmen wir hier viel Positives mit, wir haben gekämpft und gezeigt, was wir draufhaben. Aber am Ende überwiegt natürlich der Frust, denn wir haben wieder keine Punkte für unsere Leistung bekommen."

Erste Schrecksekunde nach drei Minuten

Paderborn hatte die Partie aber tatsächlich so begonnen, wie es Baumgart versprochen und durch seine Aufstellung mit vier Offensivspielern auch vorgegeben hatte: mutig. Wie das Schlusslicht den Bayern wehtun wollte, wurde schon nach drei Minuten erstmals sichtbar: Steilpass in den Lauf des schnellen Streli Mamba, der allein auf Manuel Neuer zulief und erfolgreich abschloss - aber dann nachträglich wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde.

Die Münchener taten sich schwer, fanden zunächst kaum Räume. Erst in der 17. Minute hatten sie die erste Torannäherung, doch Winter-Neuzugang Alvaro Odriozola flanke bei seinem Startelf-Debüt den Ball in den Rücken des freistehenden Robert Lewandowski. Als der Mut der Gäste dann aber sogar in Übermut umschlug, folgte die Strafe sofort. Paderborns Kai Pröger wollte in der 25. Minute die Kugel bei einer Abwehraktion nicht einfach hinten rausschlagen, sondern mit zwei eleganten Lupfern über Lewandowski gleich wieder einen Angriff einleiten - den folgenden Ballverlust nutzte Serge Gnabry zum 1:0.

Neuer verschuldet den Ausgleich

Auch die zweite Großchance fünf Minuten vor dem Seitenwechsel resultierte aus einem kleinen Anfall von zu großer Selbstsicherheit. Diesmal legte Klaus Gjasula beim Spielaufbau den Ball unfreiwillig für Philippe Coutinho auf, doch der Brasilianer verpasste mit einem harmlosen Roller aus allerbester Positon erneut eine Chance, Werbung für seine Festanstellung nach dieser Saison zu machen.

Selbstüberschätzung - das konnten die Bayern aber auch. In der 43. Minute stürmte Manuel Neuer unnötig weit aus seinem Strafraum, wagte sich in den Zweikampf mit Dennis Srbeny, verlor ihn - und wurde auch noch getunnelt. Srbeny ging allein aufs Tor zu, ließ noch zwei Bayern-Verteidiger locker ins Leere rutschen und vollstreckte eiskalt zum 1:1. Immerhin: Neuer verzichtete auf seinen bei Gegentoren üblichen "Reklamier-Arm" und ärgerte sich stattdessen angemessen über sich selbst.

Mamba verletzt sich bei Großchance

Auch der Start in den zweiten Durchgang verlief für die Gäste wie geplant: Blitzkonter über die linke Seite, perfekte Flanke von Dennis Jastrzembski auf den durchgestarteten Mamba. Doch der traf am Fünfmeterraum den Ball so unglücklich, dass er die Großchance vergab und sich dabei auch noch selbst am Knie verletzte - Sven Michel kam für ihn (51.). Beim SCP kam danach kurzzeitig Verwirrung auf, doch Torwart Leopold Zingerle behielt die Übersicht: Gleichzweimal binnen drei Minuten parierte er brillant gegen Lewandowski.

Doch der blieb hartnäckig - und nutzte 20 Minuten vor dem Ende einen erneuten Fehler der Gäste im Spielaufbau: Lucas Hernandez und Serge Gnabry beschleunigten nach der Balleroberung das Spiel, Lewandowski nutzte Gnabrys perfekten Rückpass zur 2:1-Führung. Der K.o. für das Schlusslicht? Noch lange nicht, denn die Münchener blieben in der Konterabsicherung schlampig.

Michel mit dem Ausgleich

Einmal scheiterte Michel noch, als er zwei freistehende Kollegen im Zentrum übersah (71.). Doch als Jastrzembski links durchbrach und Neuer seinen Schuss nur abklatschen Konnte, staubte Michel gedankenschnell zum 2:2 ab (75.). Bis kurz vor Schluss sah es dann tatsächlich so aus, als könnte der Letzte beim Ersten den großen Coup landen. Doch dann war Gnabry auf der linken Außenbahn zu schnell für die Paderborn-Abwehr, passte in die Mitte, wo Lewandowski dem FCB den überaus glücklichen Dreier rettete.

Die Bayern treten nun am Dienstag (25.02.20) in der Champions League beim FC Chelsea an. In der Liga geht es für sie am Samstag zur TSG 1899 Hoffenheim. Der SCP hat zeitgleich dazu das im Abstiegskampf wegweisende Duell beim 1. FSV Mainz 05 vor der Brust.

