Bundesliga Bayern nur unentschieden gegen Augsburg

Der FC Bayern hat einen sicher geglaubten Sieg beim FC Augsburg in letzter Minute noch hergeschenkt. Nationalverteidiger Niklas Süle musste mit Verletzung früh das Feld verlassen.

Nach der Heimniederlage gegen 1899 Hoffenheim vor zwei Wochen gelang den Bayern beim 2:2 (1:1) in Augsburg wieder kein Sieg. Augsburg feierte dagegen nach den heftigen Pleiten gegen Leverkusen und Mönchengladbach einen Achtungserfolg.

"Heute sind wir selber Schuld, weil wir das Spiel gewinnen müssen. Wir sind viel zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen", sagte FCB-Toirschütze Serge Gnabry.

Die FCAer waren nach nicht einmal 30 Sekunden durch ein Blitztor von Marco Richter in Führung gegangen. Der U21-Nationalspieler reagierte nach einer Kopfball-Vorlage von Rani Khedira am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz an FCB-Torwart Manuel Neuer vorbei ins Tor.

Süle bleibt ohne Fremdeinwirkung liegen

Nächster Schockmoment für die Bayern: In der 12. Minute blieb Niklas Süle nach einem eher harmlosen Zweikampf mit FCA-Stürmer Niederlechner verletzt am Boden liegen. Für den Nationalverteidiger ging es nicht weiter, er musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam David Alaba. Die Bayern spielten fortan mit der französischen Innenverteidigung Benjamin Pavard und Lucas Hernandez.

Kurz nach der Süle-Verletzung gelang den Bayern der Ausgleich durch Lewandowski - durch wen auch sonst? Der polnische Ausnahmestürmer hat damit in jedem der ersten acht Bundesliga-Saison getroffen - Rekord von Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang aus der Spielzeit 2015/16 eingestellt.

Dicke Chancen zum 3:1

Als Gnabry nach der Pause das 2:1 gelang, übernahmen die Münchner mehr und mehr die Initiative. Philippe Coutinho und Kingsley Coman hatten aus kurzer Distanz mit Riesenchancen das 3:1 auf dem Fuß, scheiterten aber am ganz starken FCA-Keeper Tomas Koubek.

Als alle sich auf einen knappen Arbeitssieg eingestellt hatten, schlugen die Augsburger doch noch zu. Nach schöner Vorarbeit von Sergio Cordova gelang Alfred Finnbogason in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich.

Bayern nun gegen Union, Augsburg zu Gast in Wolfsburg

Der FC Bayern empfängt nach dem Champions-League-Match am Dienstag in Piräus am Samstag, 26.10.2019, 15.30 Uhr) nun Aufsteiger Union Berlin. Augsburg tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg an.

