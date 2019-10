Nach dem vierten Remis in Serie steckt Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga weiterhin im Mittelmaß fest.

Die Norddeutschen erreichten im unterhaltsamen Samstagabend-Spiel bei Bayer Leverkusen zwar ein 2:2 (1:1), treten im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte aber weiter auf der Stelle. Auch die seit fünf Pflichtspielen sieglosen Gastgeber verpassten einen größeren Sprung nach vorn.

In der Leverkusener Arena trafen der Bremer Ömer Toprak (4.) per Eigentor sowie Lucas Alario (58.) für die Werkself, Milot Rashica (40.) und Davy Klaassen (48.) waren für die Gäste erfolgreich.

Die Erkrankung von Kai Havertz zwang Leverkusens Trainer Peter Bosz zur erneuten Umstellung. So rückte Alario in die Startelf und bildete mit Kevin Volland die vorderste Offensivreihe. Der angeschlagene Innenverteidiger Sven Bender war hingegen einsatzfähig wie auch sein Bruder Lars, der wieder auf die rechte Seite der Dreier-Abwehrkette wechselte.

Sven Bender - zuerst am Tor beteiligt, dann verletzt

Sven Bender war auch gleich an der frühen Führung der sehr druckvoll startenden Gastgeber beteiligt. Nach einem Eckball von Kerem Demirbay sprang der Abwehrspieler in die Flanke, doch der erstmals nach Verletzungspause in die Bremer Startelf gerückte und langjährige Bayer-Profi Toprak lenkte den Ball zum 1:0 für die Gastgeber ins eigene Tor. Kurz darauf musste der ohnehin mit Sprunggelenkproblemen spielende Sven Bender dann doch passen. Für ihn wurde Aleksandar Dragovic eingewechselt.

Die Bremer, die in den letzten drei Auswärtsspielen einen Sieg und zwei respektable Unentschieden in Dortmund und Frankfurt erreicht hatten, waren gegen die sehr agilen Rheinländer in der Defensive gut beschäftigt und konnten erst allmählich Akzente in der Offensive setzen. Joshua Sargent vergab nach einer halben Stunde die erste Möglichkeit nach Pass von Rashica (30.) und verpasste kurz darauf mit einem Distanzschuss das Bayer-Tor nur knapp.

Überraschender Ausgleich

Ein von Dragovic abgefälschter Linksschuss von Rashica bescherte den Gästen dann doch den überraschenden Ausgleich. Die Leverkusener investierten zwar mehr in die Offensive, effektiver waren aber die Bremer, die beim Führungstreffer von Klaassen aber wieder von einem abgefälschten Ball profitierten. Sargent hatte den Niederländer in Schussposition gebracht. In der mittlerweile sehr offenen Partie gelang Alario nach Vorarbeit von Bellarabi der verdiente Ausgleich für Bayer. Alario traf anschließend mit einem Kopfball nur die Querlatte (67.). In der Schlussphase war Bayer überlegen. "Die Zuschauer waren glücklich und zufrieden", sagte Leverkusens Lars Bender nach der Partie am ARD-Mikrofon. Bender fügte aber säuerlich hinzu: "Wir waren am Ende mit der Art und weise, wie wir gespielt haben auch zufrieden, aber wir hätten uns belohnen müssen. Das fehlt uns im Moment." Bremens Davy Klaassen meinte: "Wenn du vorne liegst und dann unentschieden spielst, ist das sch.... . Aber ein 2:2 war em Ende verdient."

In der kommenden Woche spielen beide Teams in der zweiten Haputrunde des DFB-Pokals: Leverkusen trifft am Dienstag (29.10.19, 20.45 Uhr) zuhause auf den SC Paderborn, Bremen tagsdrauf um 18.30 Uhr vor eigenem Publikum auf den 1. FC Heidenheim.

In der Liga empfängt dann am kommenden Samstag Bayer die Borussia aus Mönchengladbach, Bremen spielt zuhause gegen den SC Freiburg. Alle Partien gibt es natürlich im Live-Ticker bei sportschau.de

