Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga. Im Rückspiel der Relegation gingen die Hanseaten früh durch ein Eigentor in Führung. Aber kurz vor Schluss wurde es für Bremen in Heidenheim noch einmal eng.

Nach dem 0:0 im Hinspiel reichte Bremen am Montag (06.07.2020) aufgrund der Auswärtstorregel ein 2:2 (1:0), um den zweiten Bundesliga-Abstieg nach 1980 zu verhindern. Die Gäste gingen durch ein Eigentor von FCH-Verteidiger Norman Theuerkauf früh in Führung (3. Minute).

Tim Kleindienst sorgte kurz vor Schluss noch einmal für Spannung (85.), aber nicht für den Umschwung und Heidenheims ersten Bundesliga-Aufstieg. Ludwig Augustinssons Treffer bei einem Konter in der Nachspielzeit bedeutete die Entscheidung, auch wenn Kleindienst noch per Foulelfmeter das 2:2 gelang (90.+8.)

Bremer Blitzstart

Bremen war zu Beginn zunächst präsenter. Josh Sargent, für Niclas Füllkrug gegenüber dem Hinspiel in der Startelf, prüfte schon nach wenigen Sekunden FCH-Schlussmann Kevin Müller aus kurzer Distanz (2.).

Der Werder-Angreifer war dann auch an der Führung beteiligt, als er einen Ball an der Strafraumgrenze annahm und Heidenheims Verteidiger Theuerkauf den Klärungsversuch aus 15 Metern links im Winkel des eigenen Tores unterbrachte (3.).

Heidenheim erst nach der Pause zwingender

Danach spielte Bremen zunächst selbstewusst. Durch den Treffer und die Auswärtstorregel brauchte Heidenheim nun zwei Treffer. Das schien die Gastgeber zu lähmen. Doch mit fortlaufender Spielzeit fing sich der Zweitligist und tat mehr nach vorne. Die Hanseaten zogen sich allerdings weit zurück und ließen nichts Richtung Tor zu.

Zur Pause wechselte Heidenheims Trainer Frank Schmidt offensiv und die Gastgeber begannen auch stürmisch. Stefan Schimmer verpasste gleich zwei Mal knapp (46., 47.). Mit einem Kopfball des ebenfalls eingewechselten David Otto gab es die nächste gute Möglichkeit (48.). Bremen nutzte den sich nun bietenden Raum und hatte seinerseits durch Yuya Osako eine gute Kontermöglichkeit (50.). Doch der Japaner wurde beim Schussversuch geblockt.

Bremen wehrt sich

Heidenheim bemühte sich um die Spielkontrolle, doch Bremen hielt dagegen und hatte im weiteren Verlauf die besseren Möglichkeiten. Augustinsson scheiterte aber zunächst genauso an Heidenheims Schlussmann Müller (58.), wie wenig später Sargent im Eins-gegen-Eins (59.).

Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei den Gastgebern die Kräfte. Bremen nutzte seinen Vorteil und hielt den Vorsprung bis in die Schlussphase. Dann aber staubte Kleindienst nach einem Lattentreffer von Tobias Mohr zum 1:1 (85.) und seinem 15. Saisontreffer ab und sorgte noch einmal für eine hektische Schlussphase.

Augustinsson sorgt für Gewissheit

Erst ein Treffer von Augustinsson auf Zuspiel des eingewechselten Fin Bartels sorgte in der Nachspielzeit für endgültiges Aufatmen und Gewissheit bei Bremen (90.+4). Daran konnte auch ein Elfmeterpfiff nach einem Luft-Zweikampf im Werder-Strafraum und der zweite Treffer von Kleindienst (90.+8) nichts mehr ändern.

Werder Bremen hat damit Planungssicherheit für die am 18. September beginnende Bundesliga-Saison 2020/21. Der 1. FC Heidenheim geht dagegen in sein siebtes Zweitliga-Jahr.

